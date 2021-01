Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 25 janvier 2021

Par PB - Publié le Lundi 25 Janvier 2021 à 06:54 | Lu 450 fois

216 000 élèves reprennent les cours ce lundi et "L’ombre du virus plane toujours", titre le Quotidien qui a rencontré des parents qui profitaient des dernières heures des vacances. Hier, ils ont confié avoir peu d’inquiétudes pour cette rentrée au protocole sanitaire quasi inchangé.



Le JIR consacre sa Une à un dossier sur l’inceste alors que les témoignages #MeTooInceste affluent sur Twitter. "Des victimes racontent l’horreur" à La Réunion également. Le journal a questionné le docteur Christine Visnelda-Douzain qui estime qu’ "il y a un besoin de réformer l'esprit de la loi".

Faits divers



La plage du centre-ville de Saint-Pierre a été évacuée hier après qu’un requin juvénile ait été observé dans le lagon. La plage est interdite à la baignade jusqu’à nouvel ordre, indique le JIR.



300 infractions ont été relevées ce week-end par les forces de l’ordre. Un conducteur a notamment été placé en garde à vue. Il conduisait sous l’emprise de l’alcool, sans permis ni assurance, note le Quotidien.



"Escalade de la violence à Mayotte", titre le JIR. Trois personnes sont décédées en trois jours. La population de Petite Terre a manifesté hier. Le préfet a annoncé l’arrivée de renforts de la gendarmerie.

Société



La Grande mosquée de Saint-Denis refuse de signer la Charte des principes de l’Islam de France. Le document, réclamé par Emmanuel Macron, n’est pas adapté à la spécificité réunionnaise selon le président de l’Association Islam Sounat Djammatte.



Des personnes sont décédées après avoir été vaccinées contre la Covid-19 en Norvège mais aussi en France. Au moins 60 millions de doses ont été administrées à ce jour à travers le monde. Si aucune relation de cause à effet n’a pour le moment été démontrée, les autorités sanitaires européennes enquêtent et jouent le jeu de la transparence. A La Réunion, 1461 personnes ont été vaccinées selon les derniers chiffres de la préfecture. Hier, le maire de Saint-Pierre Michel Fontaine a montré l’exemple note également le JIR.