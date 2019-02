Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 25 février

C’est l’e-réputation de nos élus qui est à la une du Quotidien ce lundi alors que les élections européennes approchent. Et ceux qui ont le plus de « followers » ou de « likes » sur les réseaux sociaux sont Didier Robert, Nassima Dindar et Younous Omarjee. Quelques maires résistent encore : vous ne trouverez pas sur internet les profils de Maurice Gironcel, Bachil Valy ou encore Michel Vergoz.



« Le calvaire de la lieutenant » titre le JIR ce lundi, qui revient sur une affaire de harcèlement au sein du SDIS974. Une femme sapeur-pompier, lieutenant, a été harcelée par un collègue puis de nouveau par un autre après avoir été mutée. Ce dernier sera d’ailleurs condamné à de la prison avec sursis après une plainte déposée par la lieutenant. Aujourd’hui son grade est encore ignoré : elle se retrouve reléguée au standard téléphonique des pompiers.

Un SDF a perdu la vie ce vendredi après une semaine passée à l’hôpital suite à une violente agression sur le front de mer de Saint-Pierre. La police cherche activement les agresseurs et tout témoin est invité à se manifester, comme l’indique la presse écrite. Pour sa famille, s’ajoute à la tristesse l’incompréhension : l’homme de nature calme et généreuse n’avait pas sur lui grand chose à voler, à part une cigarette et quelques pièces. Des traces de coups violents ont été retrouvé sur le thorax de la victime, l’autopsie devra confirmer qu’ils sont à l’origine de la mort du quinquagénaire.



Une femme a été interpellé au parloir de la prison du Port après avoir été surprise en train de passer plusieurs grammes de cannabis et de méthamphétamine à un détenu. Comme l’indique le Quotidien, les forces de l’ordre ont ensuite découvert d’autres quantités de drogue dissimulées dans ses vêtements. Elle a été placée en garde à vue.

Le président de l’IRT propose à l’occasion de Grand Débat National, de défiscaliser une partie des dépenses des touristes à La Réunion. Une mesure qui devrait attirer plus de touristes et les inciter à dépenser plus d’argent sur notre île selon Stéphane Fouassin. L’idée fait partie des 10 propositions faite au gouvernement dans le cahier de doléances de Salazie, comme l’indique Le Quotidien.



L'éruption reste stable du côté du Piton de La Fournaise. Démarrée le 19 février, les coulées de lave sont visibles depuis la RN2, mais celles-ci ne progressent plus beaucoup, et sont encore bien loin de la route.





