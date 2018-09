Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 24 septembre 2018

À la une de la presse écrite ce lundi, retour bien évidemment sur les législatives partielles qui se sont déroulées dimanche dans la 7e circonscription. Un duel qui opposera au second tour Jean-Luc Poudroux (27%) à Pierrick Robert (17%). Pour le Journal de l'île, Jean-Luc Poudroux est "de retour" et la clan Robert "affaibli", tandis que pour Le Quotidien, le duel était "écrit d'avance". Un scrutin marqué par une abstention record (76,85%) et la surprise Aurélien Centon: le militant associatif a en effet récolté 15,17% des voix sur l'ensemble de la circonscription.

FAITS-DIVERS



"La fille d'un hôtelier français tué à Madagascar demande justice" (JIR) ; "Sa fille réclame une enquête" (Le Quotidien): La fille de Jean-Paul Legrain, ce ressortissant français tué dans la Grande île il y a 3 ans, a adressé une lettre au président de la République Emmanuel Macron pour faire la lumière ce drame. Selon son avocat, les autorités malgaches manquent aussi bien de "volonté" que de "moyens".



Le skipper indien qui a démâté avec son voilier "Thuriya" alors qu'il participait au Golden Globe Yatch Race, mais également un skipper irlandais, vont bénéficier ce matin de l'aide du patrouilleur Osiris. Malgré les mauvaises conditions météorologiques, le patrouilleur a quitté les îles Kerguelen pour se rendre sur la position du Thuriya. "Un avion militaire australien P8 (Boeing 737 version militaire), au départ de l'aéroport de La Réunion, a également prévu de se rendre sur zone", écrit le Journal de l'île.

SOCIÉTÉ



"Une semaine à risque pour les télés" (Le Quotidien): À compter de cette semaine, les antennes relais TNT de l'île vont connaître des modifications occasionnant une coupure des programmes pour les téléviseurs branchés sur l'antenne râteau. 18 communes sont concernées par ces interventions. Pour retrouver leurs programmes, les téléspectateurs devront relancer une recherche automatique des chaînes.



Tensions autour de la fermeture de l'enclos suite à l'éruption du Piton de la Fournaise. Selon le Journal de l'île, des accompagnateurs en montagne dénoncent des "passe-droits", alors que l'interdiction "était présentée comme totale pour tous". Interrogé par le média, Jérôme Turpin, président du syndicat des accompagnateurs en montagne (AEM), assure qu'il y a "plus de risque à fermer qu'à ouvrir".





