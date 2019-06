Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 24 juin 2019

Le JIR livre à sa Une le témoignage d’une rescapée du naufrage du Maéva4, survenu le 25 juin 2017 à l’entrée du port de St-Gilles. Michèle Malbranque a perdu son fils unique et son mari. Elle attend le procès depuis deux ans. " La longue agonie d’une survivante", titre le journal.



La 23e édition du Grand Boucan s’est tenue hier attirant, "15 000 sujets pour le roi Dodo". Le très attendu carnaval de St-Gilles-les-bains a fait le plein sur le thème des mythes et légendes. Les photos du défilé sont à retrouver dans le Quotidien.

Faits divers



Trois jeunes femmes ont été interpellées hier matin à l’aéroport Roland Garros, d’importantes quantités de résine de cannabis et cachets d’ecstasy ont été découvertes dans leurs valises. En provenance de Paris, les trois passagères ont été placées en garde à vue.



Un jeune Ste-Marien de 16 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour avoir poignardé un autre adolescent de 15 ans vendredi soir. Face aux gendarmes, il a évoqué une histoire d’agression sexuelle, rapportent vos deux journaux.



Les forces de l’ordre étaient à nouveau mobilisées ce week-end. 303 infractions ont été relevées par les policiers, 105 par les gendarmes et 16 permis retirés.

Société



"Saint-Benoît droit dans le mur", titre le Quotidien qui revient sur le rapport de la chambre régionale des comptes, pointant des "pratiques contestables" au sein de la mairie. La CRC pointe le financement des charges de personnel, la restauration scolaire ou encore le faible investissement sur le réseau d’eau.



Le JIR s'est rendu à la Source dans un bloc d'immeubles gérés par la SIDR. Les locataires subissent "incivilités, menaces, nuisances en tous genres, parties communes squattées (…)dans l'indifférence générale, celle du maire de Saint-Denis en particulier".

