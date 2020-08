Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 24 août

Les deux Unes de la presse écrite sont partagées entre deux thèmes : la Covid19 et la Ligue des champions. "92 cas. L'épidémie s'étend" met en avant le Journal de l'île, alors que "les cas autochtones flambent". "Paris est tragique", peut-on encore lire en première page à propos de la défaite du PSG. De son côté, le Quotidien fait la part belle au match qui s'est déroulé hier face à Bayern et titre "Le rêve brisé". Juste en-dessous, le journal évoque la lutte contre l'épidémie. "Coronavirus : des règles pas faciles à suivre", peut-on lire. Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 24 Août 2020 à 06:59 | Lu 361 fois

Santé

92 nouveaux tests positifs rapportés par la préfecture ce dimanche soir. 41 sont autochtones, 1 cas est un cas importé détecté à J+7 et 50 étaient encore en cours d'investigation. Au total, depuis le 11 mars, 1 209 cas ont été recensés sur notre île.



La crainte d'une vague épidémique de Covid-19 a amené les autorités à adapter les règles de vie en société. Le JIR fait le point sur les interdits et les obligations à respecter jusqu'à la mi-septembre. 92 nouveaux tests positifs rapportés par la préfecture ce dimanche soir. 41 sont autochtones, 1 cas est un cas importé détecté à J+7 et 50 étaient encore en cours d'investigation. Au total, depuis le 11 mars, 1 209 cas ont été recensés sur notre île.La crainte d'une vague épidémique de Covid-19 a amené les autorités à adapter les règles de vie en société. Le JIR fait le point sur les interdits et les obligations à respecter jusqu'à la mi-septembre.





À Saint-Louis, trois enfants d'une même famille inscrits dans trois établissements scolaires différents ont été testés positif. La maire de Saint-Louis a fait fermer l'école Paul-Salomon jusqu'à jeudi. Un centre de dépistage doit être mis en place ce lundi.

Faits-divers

Au Port, neuf familles portoises en attente d'un logement dans le cadre de la RHI Say-Piscine ont décidé d'attaquer la Sica Habitat en justice, lit-on dans le Quotidien. Elles sont soutenues par la Confédération nationale du logement. À Saint-Denis, la rentrée est encore reportée dans 24 écoles dionysiennes, lit-on dans le Quotidien. La rentrée devrait se faire le 7 septembre prochain.À Saint-Louis, trois enfants d'une même famille inscrits dans trois établissements scolaires différents ont été testés positif. La maire de Saint-Louis a fait fermer l'école Paul-Salomon jusqu'à jeudi. Un centre de dépistage doit être mis en place ce lundi.Au Port, neuf familles portoises en attente d'un logement dans le cadre de la RHI Say-Piscine ont décidé d'attaquer la Sica Habitat en justice, lit-on dans le Quotidien. Elles sont soutenues par la Confédération nationale du logement.



Société

"Oasis Réunion sonde les placards des Réunionnais", lit-on dans le JIR. "L'association, qui milite pour le 100 % bio, local et paysan, a lancé une enquête dans des familles pour évaluer la part de produits importés et celle du bio dans leur alimentation". Oasis Réunion veut s'appuyer sur les pourcentages recueillis pour faire avancer son combat vers plus de produits locaux et bio en grandes surfaces. 167 infractions au code de la route ont été constatées par les gendarmes ce week-end. Pas moins de 37 permis ont été retirés. Côté police, 90 infractions ont été relevées. En parallèle des contrôles routiers, les forces de l'ordre étaient également mobilisées pour faire respecter les nouvelles mesures liées à la Covid19."Oasis Réunion sonde les placards des Réunionnais", lit-on dans le JIR. "L'association, qui milite pour le 100 % bio, local et paysan, a lancé une enquête dans des familles pour évaluer la part de produits importés et celle du bio dans leur alimentation". Oasis Réunion veut s'appuyer sur les pourcentages recueillis pour faire avancer son combat vers plus de produits locaux et bio en grandes surfaces.