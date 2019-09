Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 23 septembre 2019

À la une du Journal de l'île ce lundi, retour sur le procès du Mediator qui s'ouvre aujourd'hui. "Plus de 2 600 parties civiles, parmi lesquelles se trouvent plusieurs dizaines de Réunionnais, sont représentées par 353 avocats", rappelle le média. Près de 4000 victimes ont déjà été indemnisées par les laboratoires Servier pour un montant dépassant les 130 millions d'euros.



De son côté, Le Quotidien consacre sa une au publicitaire Jacques Séguéla, venu à La Reunion pour une série de conférence la semaine dernière. "À 85 ans le célèbre publicitaire a continué sa tournée à travers le monde pour lutter contre les Gafa en passant par La Reunion. "C'est une dictature du numérique qui se prépare", prévient Jacques Séguela.

FAITS DIVERS



Après une chute hier après-midi à hauteur de Ravine-Blanche, une kite-surfeuse de 48 ans se trouve actuellement dans le coma. Sortie de l'eau en arrêt cardia-respiratoire, son pronostic vital est engagé nous apprend la presse écrite locale. "Selon les premiers éléments, l'accident aurait été causé par un problème matériel", écrit Le Quotidien. Médicalisée sur place, la kite-surfeuse a été ensuite transférée au CHU de Terre-Sainte.



Interpellés dans la nuit de vendredi à samedi suite à des débordements lors des festivités de la Salette à Saint-Leu, deux individus, "dont un mineur" (JIR), ont été remis en liberté. Ils avaient participé à l'attroupement près de l'hôtel de ville qui avait vu les gendarmes recevoir des bouteilles et des galets. Les deux suspects seront prochainement convoqués devant le tribunal correctionnel et le juge pour enfants.

ÉCONOMIE



XL Airways lance un ultime SOS. La compagnie et son actionnariat demandent la tenue d’une réunion d'urgence avec Air France, sous l’égide de la puissance publique. XL Airways doit être placée en redressement judiciaire aujourd'hui lors d'une audience devant le tribunal de commerce de Bobigny. "Le rôle majeur de Air France dans ce secteur ne peut être nié. A ce titre il est indispensable qu’elle assume le fait d’avoir placé la compagnie XL Airways pendant douze mois dans la mouvance d’être l’un de ses outils pour répondre à la concurrence étrangère", écrit la compagnie. Elle demande à son concurrent de relancer l'accord entre les deux compagnies afin de se reconstituer une trésorerie et essayer de préserver l'activité et les emplois.



SOCIÉTÉ



Suite à l'agression qui a entraîné des coups et blessures sur un personnel dans l'exercice de ses missions, les personnels du lycée professionnel de l'Horizon arrêteront le travail ce lundi 23 septembre. L'action est organisée à l'appel des syndicats Force ouvrière, Action Démocratie, SNUEP FSU et Snalc qui "condamnent fermement ces actes gratuits et inadmissibles qui ont eu lieu dans un établissement scolaire avec des conséquences qui auraient pu tourner au drame !"



Une autre Réunionnaise concourra à l'élection Miss France en décembre prochain. Evelyne De Larichaudy a été élue samedi soir Miss Ile-de-France. Evelyne De Larichaudy était candidate au titre de Miss Hauts-de-Seine. Un titre obtenu en mai dernier. "Comme j'ai atteint la limite d'âge pour participer, j'ai tout donné pour ne rien regretter. L'écharpe de Miss Hauts-de-Seine me suffisait déjà, mais je suis super contente. Maintenant, je vais tout donner pour Miss France", ont été ses premiers mots au Parisien, après la remise de la couronne par Alice Quérette, Miss Ile-de-France 2018 et en présence de Miss France Vaimalama Chaves.





