[REVUE DE PRESSE] Lundi 23 décembre 2019

Faits divers



Une jeune femme, qui avait vendredi poignardé son compagnon au thorax lors d'un pique-nique, est toujours en garde à vue, en compagnie de son père. Père et fille auraient abandonné la victime sur place, à la Rivière des Remparts. Le jeune homme a été opéré, ses jours ne sont pas en danger.Les deux suspects devraient être déférés ce lundi matin.



Un chauffard, suspecté d'avoir roulé à contresens sur la RN2 entre St-Denis et Ste-Marie, interpellé sur un rond-point avec pas moins de 2,2g d'alcoolémie, s'en sort bien: la justice a choisi une procédure simplifiée, une ordonnance pénale. Il ne sera condamné qu'à une amende de moins de la moitié de la peine encourue.







Politique



L'ancien facteur de Mafate Jean-Marie Timon a rejoint la liste du candidat de droite Fabrice Marouvin dans la course à la mairie de Saint-Paul.



Un nouveau candidat s'est déclaré à l'Entre-Deux: Gilles Payet, soutenu par l'ancien maire Daniel Tholozan. Gilles Payet avait déjà été candidat aux élections municipales de 2014.





Economie



Les pêcheurs sont mécontents des conditions d'accès à l'aide régionale à l'achat d'un bateau de moins de 12 mètres. Cette aide régionale est de 80 000 euros quel que soit le bateau. Il sera impossible aux pêcheurs de vendre leur ancien bateau sur l'île, afin de "diminuer la pression de pêche sur la bande côtière".



L'Arcep lance une consultation publique pour l'attribution des fréquences 5G. Les opérateurs ont jusqu'à fin février pour déposer leurs contributions.







