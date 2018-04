Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 23 avril 2018

Le JIR consacre sa Une à l’assistance médicale à la procréation (AMP). La Réunion manque de donneurs "légaux" et les couples ou femmes célibataires de se tourner de plus en plus vers la voie "artisanale". "Don de sperme sauvage", titre le journal.



Hier, s’est tenue la finale du championnat de handball. Le HBF St-Denis s’est imposé devant la Tamponnaise HBF, 21 à 17. "Le dernier sacre de Leïla", à la Une du Quotidien. La championne du monde, 183 fois sélectionnée en équipe de France, termine sa carrière par un sixième titre de championne de La Réunion.

Faits Divers



Pour cette nouvelle session d’assises, les jurés devront se pencher sur deux affaires de moeurs mais également à partir de ce lundi et demain sur l’assassinat de Géraldine Boyer, poignardée par son ex-mari.



Le JIR revient sur l’opération anti-pousse et anti-ciminalité menée hier dans le quartier du Chaudron. Deux individus ont été interpellés. Trois personnes ont également été blessées dont un policier dans un mouvement de foule.



Le collectif de défense du domaine public maritime et les associations avaient dénoncé la pollution engendrée par les paillotes après le premier épisode de forte houle de jeudi. Ce week-end, les gendarmes se sont rendus sur place et sont venus constater, "des débris aux brisants, pas dans le lagon", écrit le Quotidien.

Politique



Le JIR s’est entretenu avec le nouveau préfet de Mayotte, Dominique Sorain. Le représentant de l’Etat souhaite "lancer ‘rapidement’ des mesures concrètes" après les 6 semaines de blocage qui ont paralysé l'île.



Lors du dernier conseil municipal de St-Louis, la majorité a fait voter la vente de terrains communaux à des particuliers. Des ventes avec étalement des dettes notamment au bénéfice d'une des secrétaires des élus, fonctionnaire, note le Quotidien.





