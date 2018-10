Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 22 octobre

Le Grand Raid fait ce lundi la Une de vos deux journaux de presse écrite.



"Une aubaine pour l'économie locale", note le Quotidien, qui titre : "10 millions pour le tourisme péi".



"On en redemande", affiche de son côté le Journal de l'Ile, promettant dans ses pages l'analyse d’une édition exceptionnelle et des interviews des héros.

Faits-divers

Nouvel accident mortel ce dimanche sur nos routes. Tôt dans la matinée, un piéton qui circulait sur la quatre-voies entre Saint-Pierre et le Tampon a été percuté par un véhicule, alors qu'il empiétait sur la chaussée. Les secours n'ont pas pu réanimer la victime, âgée de 48 ans.



Dix-sept permis ont été confisqués ce week-end par les gendarmes, qui ont constaté 67 infractions lors des contrôles routiers. Côté police, ce sont pas moins de 141 infractions qui ont été relevées.



"Un pas vers l'île bio", titre le Quotidien, alors que le collectif Oasis Réunion organisait ce dimanche à Saint-Philippe une journée pour faire le point sur le projet d'une île "zéro phyto - 100% bio". Un objectif qui semble séduire de plus en plus de monde, relève le journal.



Economie

"100.000 croisiéristes attendus", peut-on lire dans le Quotidien, alors que la saison 2018/2019 devrait atteindre des records, avec des bateaux toujours plus gros. Le premier, le Costa Victoria, accostera ce jeudi avec ses 2500 passagers.



Toujours dans le Quotidien, "la concurrence déloyale des stations" est pointée du doigt par le président des boulangers de La Réunion, Norbert Tacoun, alors que plusieurs entreprises ont été placées en redressement judiciaire ces derniers mois.

Santé

"Une campagne de vaccination ciblée devient possible", affiche le Journal de l'Ile à propos de la dengue. Un vaccin qui pourrait être mis sur le marché à La Réunion dès le mois de décembre. "Résultat partiel des évaluations des CP et CEI : c'est la cata", annonce le JIR, alors que 23% des élèves en début de CP ont des problèmes avec l'alphabet, qu'1 élève sur 2 en CE1 a des difficultés en calcul mental, et que 30% lisent moins de 30 mots par minute au lieu de 50.





