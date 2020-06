Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 22 juin 2020

Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 06:15 | Lu 391 fois

À la une du Journal de l'île ce lundi, retour sur l'entre-deux tours des municipales et sur les votes par procuration, "un enjeu crucial" de ce scrutin titre le média. En effet, "certains candidats n'hésitent pas à flirter avec la légalité pour récupérer ces voix" écrit le JIR, qui prend en exemple les suspicions de fraude à Sainte-Marie.



De son côté, Le Quotidien consacre sa une du jour à la nouvelle phase du déconfinement ce lundi, avec tout ce qui change aujourd'hui: rentrée scolaire avec classe obligatoire pour tous, programmation "light" dans certaines salles de cinéma ou encore des vols plus réguliers entre La Réunion et l'hexagone avec 14 vols hebdomadaires programmés.

FAITS-DIVERS



Son combat contre les nids de poule l'envoie au tribunal. Un homme âgé de 69 ans, lassé de voir ses lettres envoyées aux autorités rester sans réponses pour un meilleur entretien des routes, n'a pas hésité à taguer le mur du stade municipal de St-Joseph et celui de la gendarmerie. Beaucoup de gens passent dessus sans rien dire, moi je ne peux pas accepter. Sur la route, on a des devoirs mais aussi des droits", assure-t-il sûr de son bon droit. Pour ces méfaits, il sera convoqué le 23 juin au tribunal correctionnel de Saint-Pierre.



Des coups de feu ont retenti ce dimanche midi au Chaudron, au niveau de la piscine. Selon les premiers éléments, ce serait une altercation entre deux jeunes qui auraient dégénéré. Non mêlée au conflit au départ, trois blessés sont à déplorer, dont un grave qui a dû être médicalisé sur place. Les blessés âgés de 67, 58 et 54 ans ont été transportés à l’hôpital. Des personnes sont actuellement auditionnées.



SOCIÉTÉ



Après Mahé de Labourdonnais, au tour de François de Mahy. La statue de l'ancien député réunionnais, ministre de la Marine et des Colonies entre 1887 et 1888, a été recouverte de peinture rouge ce samedi à Saint-Pierre par des militants anti-colonialistes. A quelques pas de sa statue située dans le square de l’hôtel de ville, sa plaque a également été peinte en noir par des militants qui souhaitaient ainsi éveiller les consciences sur la connotation de ce patrimoine historique très discutable selon eux.



Carnet rose pour Dimitri Payet. La star de l'OM a en effet annoncé sur sa page Facebook que sa femme Ludivine attendait un enfant pour cette année 2020. Le couple offrira un petit frère ou une petite soeur à leurs trois enfants, Noa, né en 2009, Milan, né en 2013 et Pharell, né en 2015. "Je vous annonce la livraison d’un futur paquet. Il n’y en avait plus sur Amazon, alors celui-ci a été commandé au magasin de l’amour et avec livraison gratuite. Le début d’une nouvelle aventure à laquelle vous allez prendre part vous aussi", écrit le footballeur en affichant un faire-part sur lequel on peut lire : "Mini nous arrive en 2020".