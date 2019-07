Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 22 juillet

"Il est devenu nout' drapeau", affiche le JIR, qui revient sur l'histoire de l'emblème réunionnais, ce "volcan rayonnant". "Ce n’est pas le drapeau officiel de la Réunion, mais il est adopté par beaucoup et reconnu en dehors de notre île."



"IVG, un droit sacré", titre de son côté le Quotidien. "Cinquante députés - dont Ericka Bareigts, Huguette Bello et Jean-Hugues Ratenon - ont déposé une proposition de loi visant à faire entrer le droit à l'avortement dans la Constitution", indique le journal qui dresse un état des lieux de l'IVG à La Réunion.





Faits-divers

Un accident est survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Leu, au niveau de la ravine du Cap. Un véhicule a fait une sortie de route et chuté d'une quarantaine de mètres. Un passager a été grièvement blessé ; son pronostic vital est engagé. Il semblerait que le conducteur était alcoolisé.



Plus de 300 infractions ont été relevées ce week-end lors des divers contrôles routiers menés par les forces de l'ordre. Une policière a été blessée lors d'une interpellation.

Société



"La sauveuse d'animaux" . Le Quotidien dresse le portrait de Caroline Baroche, présidente de Réunion Protection Animale, dans sa rubrique "Les héros du quotidien". "En moins de quatre ans, [l'association RPA] a construit un véritable réseau qui lui permet de lever rapidement des fonds et ainsi de sauver quelque trois cents chiens par an".



Les gros travaux du Port de Sainte-Marie démarrent en août, lit-on dans le Quotidien. La construction du futur bassin, ainsi que celle des futurs bâtiments et de la digue devraient s'achever avant la fin de l'année 2020.

Le collectif “Plus jamais ça” a débuté dimanche matin un tour de l'île solidaire. Souhaitant alerter les pouvoirs publics sur les carences dans la prise en charge des familles de personnes hospitalisées en métropole, il demande la mise en place d'une continuité territoriale sanitaire.



"L'auto-école comme on veut", lit-on dans le JIR alors que la location de voitures "auto-écoles" débarque à La Réunion. "Une solution présentée comme plus souple et économique pour passer son permis avec ou sans le recours à une auto-école classique".

Economie

"Air Austral, une entreprise publique ?", titre le Quotidien. "Dans un récent rapport, la Chambre régionale des comptes s'interroge sur le poids important de la Région dans le capital d'Air austral", indique le Quotidien, qui ajoute : "La collectivité n'a toujours pas amorcé son retrait, malgré un contexte plus favorable. Un choix risqué ?" N.P Lu 384 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 21 juillet [REVUE DE PRESSE] Samedi 20 juillet