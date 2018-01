Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 22 janvier À la Une de vos journaux en ce début de semaine, l'aviateur Roland Garros possiblement au Panthéon pour le JIR, et le risque inondations grandissant pour le Quotidien.

Faits divers



Deux jeunes de 24 ans ont mortellement frappé leur dalon de 31 ans vendredi à Saint-Louis. Ils ont été incarcérés dès hier, et devraient être jugés en cour d'assises. Les trois "amis" faisaient la fête à la Maison des jeunes, à Bois-de-Nèfles-Coco vendredi soir, l'alcool a fait dégénérer une dispute, les deux jeunes ont tabassé Samuel Coulama-Mounichy, jusqu'à le tuer.



Un Saint-Paulois de 27 ans s'est fait interpeller au Carrefour Ste-Marie pour avoir volé 6 bouteilles de parfum, pour une valeur de 432 euros. Il devrait comparer devant la justice le 20 avril, sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Société



Une loi sur la sortie d'indivision successorale a été adoptée par le parlement vendredi. En effet, en Outre-Mer, les successions bloquent bien souvent des biens fonciers, du fait de leur complexité. Le projet de loi était porté par le député de La Martinique Serge Letchimy, et défendu par Huguette Bello.



Jean-Hugues Ratenon dénonce une gestion coloniale des fonctionnaires ultra-marins, et plaide pour l'établissement de concours régionaux, notamment dans l'enseignement. Il a interpellé le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer à l'Assemblée Nationale à ce sujet.



Politique



Thierry Robert a envoyé un courrier au président de région Didier Robert pour lui demander des aides d'urgence pour les agriculteurs sinistrés par le passage de Berguitta.



Le député David Lorion, membre de la commission "gestion des risques et catastrophes" des Assises de l'Outre-mer évoquera les inondations dans le cadre des Assises. Il plaidera l'endiguement des rivières, avec l'aménagement de 300 ravines.





