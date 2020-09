Revue de presse REVUE DE PRESSE - Lundi 21 septembre

"Le coup de semonce" titre le Quotidien qui fait sa une sur le résultat du premier tour de l’élection législative partielle qui s’est joué hier. Ainsi Karine Lebon (52,15% des voix)) est ressortie largement favorite devant Audrey Fontaine (15,83%) pour prendre la place de Huguette Bello à l’assemblée. Confirmation dimanche prochain lors du deuxième tour.



À la une du Journal de l’Île, les risques de clusters dans les entreprises: une épée de Damoclès avec laquelle les chefs d’entreprises doivent désormais composer. Un foyer de covid-19 entre les murs d’une société signifierait l’arrêt de l’activité là où le télétravail est impossible (commerces etc.), alors les recommandations sanitaires sont suivies à la lettre pour éviter tout retour aux conditions du confinement.a





Faits Divers



Le procès aux assises des agresseurs présumés de Dédé Camalon s’ouvre ce lundi. Le planteur de letchis était décédé suite au cambriolage de sa maison de Sainte-Anne dans la nuit du 14 au 15 avril 2017: Trois hommes cagoulés s’étaient introduit dans son domicile pour dérober de l’argent, mais c’est après avoir reçu des coups que le septuagénaire a perdu la vie. Les trois hommes dont l’un nie les faits seront fixés sur leur sort ce vendredi comme l’indique le presse écrite.



Un Saint-Andréen vivant dans une maison insalubre a menacé de la faire exploser hier matin dans le quartier de Champ Borne. Les agents d’élite du RAID sont rapidement intervenus pour le maîtriser. Vers 11h, l’homme est interpellé et prit en charge par les médecins pour être rapidement transféré à l’hôpital. Les raisons de son geste restent encore inconnues.





Patrimoine



La Française des jeux a remis hier un chèque de 500.000 euros au maire de Sainte-Rose pour récompenser la sélection du Pont Suspendu parmi les monuments du Loto du patrimoine. La somme permettra d’aider à sécuriser et à réhabiliter l’ouvrage: un projet à 11,7 millions d’euros pour rendre le pont à nouveau accessible au public en 2022.



