Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 21 décembre

Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 21 Décembre 2020 à 06:55 | Lu 253 fois

Le permis de démolition annulé, la prison Juliette Dodu sera transformée en "lieu de connaissance et de transmission sur l’esclavage". L’annonce a été faite hier par la maire de St-Denis. Elle étonne l’association Kartyé Lib, soutenue par la Région, qui s’était battue contre le projet de la SHLMR. "Un nouvel épisode de la bataille opposant Ericka Bareigts et Didier Robert" pour le Quotidien. "Libérer la mémoire", à la Une du journal.



23 vols sont arrivés ce week-end. "La Réunion fait le plein" à la Une du JIR. La grande majorité des hébergements affichent complet. La clientèle locale s’est également positionnée sur les structures de l’île.

Faits divers



Quatre motos et une voiture ont, hier, été impliquées dans un accident à St-Louis. L’accident a nécessité un important dispositif de secours. 3 jeunes victimes ont été légèrement blessées, deux plus grièvement, indique le JIR. Le conducteur a été placé en garde à vue.



Un jeune Cilaosien a été mis en examen pour avoir porté un coup de sabre sur le bras de son frère. Les faits se sont produits jeudi pour des outils que le cadet a refusé de prêter à l’ainé, la victime. Déjà placé sous bracelet électronique, le cadet a également été placé en détention, relate le Quotidien.



Des opérations de contrôle se sont déroulées dans la nuit de vendredi à samedi à St-Paul. 15 permis ont été retirés en présence du préfét, rappelle le JIR. Au total durant le week-end, 200 infractions ont été relevées par les gendarmes.

Politique



Jean-Luc Mélenchon est à La Réunion pour 6 jours. Notre département "fait partie de mes rites politiques", a-t-il déclaré au Quotidien. Au programme notamment du leader des Insoumis, une enquête sur l’eau.



Société



Les festivités de la Fèt Kaf se sont déroulées hier dans plusieurs villes de l’île. Un rond de moringue a été inauguré à St-Pierre pour l’occasion, indique le JIR.



Samedi soir, s’est tenue l’élection de Miss France. "Lyna Boyer, beauté en touche", titre le Quotidien. Miss Réunion termine à la 5e position.







Publicité Publicité