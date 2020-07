Revue de presse REVUE DE PRESSE Lundi 20 juillet 2020

Ce lundi, à la Une du JIR, "Pas de masque, pas de courses" : le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos dès ce matin. Le Quotidien consacre sa première page au curcuma : "Poudre d'or". Par B.A - Publié le Lundi 20 Juillet 2020 à 06:05 | Lu 673 fois

Faits divers



Un jeune homme de 19 ans comparaitra devant la justice en fin d'année, il aurait volé les 4000 euros d'économies de son grand-père, que celui-ci lui avait montrés sans crainte le 17 juillet. Le petit-fils a avoué avoir profité de la pause-repas de son gramoune pour cacher les billets chez sa mère, narre le Quotidien.



Sur les routes, ce week-end, 489 infractions ont été relevées par la police et la gendarmerie, dont près d'un tiers des effectifs étaient mobilisés, rapporte le Quotidien.





Société



A compter de ce jour, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos, tels les services publics, commerces, restaurants, cinémas... sous peine d'une amende de 135 euros. Une recrudescence des cas de Covid-19 fait craindre au gouvernement l'imminence d'une seconde vague, rapporte le JIR.



Une étude de la Confédération Nationale du Logement montre les grandes difficultés des plus précaires à payer leur loyer dans le parc social. Les citoyens au RSA, les chômeurs, les retraités et les travailleurs mal payés et ne bénéficiant d'aucune aide peinent à payer des loyers qui ne cessent d'augmenter, rapporte le JIR en ses colonnes.



Un nouveau dispositif d'aide aux jeunes s'installant en Ile de France est mis en place depuis deux semaines : Mobil'Jeunes, à l'initiative du Centre d'Information et de Documentation Jeunesse d'Ile de France, consiste en un entretien personnalisé suivi d'une rencontre collective, rapporte le Quotidien.







Economie



Les maires de Saint-Philippe et de Saint-Joseph envisagent de quitter la communauté de communes du sud de l'île, en raison de désaccords avec son président, maire du Tampon. Patrick Lebreton a adressé en ce sens une lettre au préfet, rapporte la presse écrite.



Les entreprises vont devoir publier leurs comptes. Cette obligation légale n'était que peu respectée et la justice réunionnaise ne sanctionnait pas les contrevenants. Dorénavant, selon le procureur de Saint-Denis, les amendes seront appliquées.



Le Quotidien consacre un article au rhum arrangé d'Isautier, qui revendique 32% de parts du marché du rhum arrangé, que des entreprises métropolitaines produisent aussi, faute d'appellation protégée.