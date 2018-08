Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 20 août

"Quand l'employeur te voit, tu es foutu", titre le Quotidien ce lundi, relayant les propos de Julien Tolosa, victime d'un AVC en 2003, à propos des entretiens d'embauche. "24.000 personne sont considérés travailleurs handicapés à La Réunion. Combien d'entre elles ont trouvé un emploi ?", questionne le journal.



"Stockage nucléaire à Mada", affiche de son côté le journal de l'Ile, alors que "La grande île [est] confrontée à la dissémination de sources radioactives domestiques…"

Faits-divers

Au total, 33 voitures ont été immobilisées ce week-end au cours des contrôles routiers de la police, et 21 permis retirés par les gendarmes. 25 faits conduites sous l'emprise de l'alcool ont été constatés et l'excès de boisson a été à l'origine de quatre des sept accidents sur lesquels les gendarmes sont intervenus. Par ailleurs, dix conducteurs ont été contrôlés sous l'emprise de stupéfiants.



À l'appel de la famille, un trio de randonneurs expérimentés continue à explorer le site de Roche Plate dans l'espoir de retrouver Mathieu Caizergues, le gendarme mobile disparu en juin 2017. Ce dimanche, les sportifs se sont penchés sur des pistes évoquées par un radiesthésiste



Société

La marche de la Mutualité a rassemblé ce dimanche plus de 3000 participants dans la forêt de l'Etang-Salé. Comme chaque année, l'événement a proposé de multiples activités autour de la santé, mais aussi des animations ludiques.

"À 72 ans, le SDF vit toujours dans sa voiture", titre le JIR. "Nous l’avions rencontré en 2015 alors qu’il vivait dans sa voiture au 28e km, au Tampon. Trois ans après, Valère Delatre est toujours dans la même situation, avec comme seul abri une Citroën garée à Bérive".



"Oui aux filaos, non à la piétonnisation", affiche le Quotidien, à propos du projet de végétalisation de l'arrière plage de l'Hermitage, alors qu'une première vague de sensibilisation au projet s'est déroulée la semaine passée. "Sans surprise, chacun veut sauver la plage, mais refuse de renoncer à la sacro-sainte bagnole".

Economie

"Bourse, il est temps d'y penser", titre le JIR son dossier Education du jour. "La Région et le Département accompagnent les jeunes dans leurs études", lit-on dans le journal, qui propose "de découvrir les aides financières accordées sur notre territoire".





La Semir (société d'économie mixte pour l'industrialisation de la Réunion) a ouvert 30 m2 de bureaux dans le centre de Maputo pour permettre aux professionnels réunionnais se s'installer plus facilement en Afrique de l'Est, apprend-on dans le Quotidien. "La société a déjà pour objectif d'ouvrir une pépinière d'entreprises au Mozambique".





