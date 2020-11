Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 2 novembre 2020

Publié le Lundi 2 Novembre 2020

À la une du Journal de l'île ce lundi, retour sur le sacre de Lyna Boyer, élue samedi soir Miss Réunion. Un règne qu'elle compte bien mettre à profit pour parler du harcèlement scolaire, un fléau dont elle a souffert durant son adolescence ("Lyna Courage").



De son côté, Le Quotidien revient sur le renforcement de l'offre du réseau Car Jaune. Ce dernier vise dans les prochaines semaines une meilleure fluidité de circulation de son réseau ainsi que la construction de voies lentes dédiées ("Sur de nouvelles voies").



FAITS-DIVERS



Un homme a été condamné à 3 ans de prison ferme pour avoir agressé sexuellement ses nièces. Les faits remontent à plus de 10 ans. Si c’est le courage de la dernière victime qui a permis de mettre à jour cette affaire, l’enquête a révélé qu’il avait déjà commis une agression plus violente sur sa grande soeur. Cette dernière, présente à l'audience, a confirmé que cette agression a toujours des conséquences psychologiques sur elle. Le tribunal a donc décidé d’aller plus loin que les réquisitions et condamner l’oncle à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis probatoire.



C'est la même rengaine chaque année...Au cours de la soirée d'Halloween dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs scènes de violences et de dégradations ont été commises à travers l'île. Si ce sont essentiellement des poubelles qui ont été la proie des flammes, le SDIS a enregistré 3 ou 4 véhicules victimes de la bêtise de ces jeunes. Du côté des forces de l’ordre, c’est une trentaine d’interpellations qui ont eu lieu, dont 8 à Saint-Denis, où c’est malheureusement le quartier du Chaudron qui a encore payé le plus lourd tribut.

SANTÉ



"Les établissements privés de santé réclament un statut spécifique" (JIR): Afin de compenser les pertes occasionnées par le retrait du CICE depuis le 1er janvier 2019, la FHP OI réclame que le secteur de la santé dans l'île soit placé en compétitivité renforcée. "Le changement du dispositif a occasionné une hausse des charges comprises entre 2,5 millions et 3 millions d'euros en 2019", rappelle le JIR. Interrogée par le média, la directrice générale de la clinique des Flamboyants, Aude d'Abbadie-Savalli, en raison de la pression financière exercée sur les établissements de santé de l'île "limite les projets d'investissements et risque de creuser l'écart entre la métropole et La Réunion en terme d'offre de soins".



ÉCONOMIE



Dans son dernier rapport, l'IEDOM a comparé les tarifs de 14 services bancaires de base entre notre île et l'hexagone. S'ils demeurent moins élevés chez nous, ils ont malgré tout remonté de 1% en 2020 nous indique Le Quotidien ("Les frais bancaires en nette hausse mais moins chers qu'en métropole").









