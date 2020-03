Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 2 mars

À la une de vos deux journaux ce lundi, la tension au port-est hier, alors qu’une vingtaine de manifestants s’étaient donné rendez-vous pour empêcher les passagers du Sun Princess de débarquer à La Réunion. Ils réclament des contrôles sanitaires plus stricts pour empêcher le coronavirus d’arriver sur notre île, même si aucun cas n’avait été déclaré à bord du bateau de croisière.



Les forces de l’ordre sont intervenues alors que les grilles du port-est ont été fermées par la sécurité portuaire.La tension est vite montée et des affrontements ont éclaté: des gaz lacrymogènes répondaient aux jets de galets et trois personnes ont été interpellées.





Le procès de Jérôme Lebeau s’ouvre aujourd’hui devant la cour d’assises spéciale à Paris. Le jeune bénédictin radicalisé qui avait converti également sa mère, n’avait pas hésité à tirer sur les policiers en avril 2017, alors que les forces de l’ordre s’apprêtaient à l’interpeller pour avoir fait l’apologie du djihad sur internet. Chez lui, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs armes à feu et des centaines de munitions comme l’indique le Quotidien.



Aujourd’hui commence également le procès en appel du « sexual killer » : condamné à 18 ans de prison en première instance, Léon avait été reconnu coupable de viol incestueux, viols en réunion et proxénétisme sur sa fille. Victime d’attouchements sexuels depuis ses 7 ans, c’est à 14 ans que son père viole cette dernière, puis la pousse à racoler ses ex-petits amis et des inconnus sur le front de mer de Saint-Paul, comme le relate le Quotidien.





1500 personnes ont marché 9 km pour le climat ce dimanche au Bocage à Sainte-Suzanne. Les enfants y étaient particulièrement nombreux, très sensibilisés sur la question. Ce sont souvent eux qui ont poussé leurs parents à participer comme le relate le Quotidien.



Les députés réunionnais dénoncent l'utilisation du 49.3 par le gouvernement pour adopter la réforme des retraites en clôturant désormais les débats. Jean-Hugues Ratenon, Huguette Bello et Erika Bareigts annoncent d'ores et déjà qu'ils signeront les motions de censure déposées par leurs groupes politiques respectifs. À droite, David Lorion , Jean-Luc Poudroux et Nathalie Bassire dénoncent également un passage en force, comme l'indique la presse écrite.







