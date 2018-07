Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 2 juillet 2018 Ce lundi matin, le Quotidien consacre sa première page au Livret Bleu des Outre-mer, issu des Assises de l'Outre-mer et qui préconise la suppression des 30% d'abattement des DOM. Le JIR quant à lui titre sur les Bleus, dont les jeunes ont "pris le pouvoir".

Faits divers



Une rixe d'une grande violence a éclaté hier matin au Port, entre deux familles rivales, avenue du 14 juillet. Les deux clans avaient sorti poings américains, battes de base-ball et pistolets d'alarme. Seuls deux blessés légers sont à déplorer, un petit miracle au vu de la violence du conflit qui oppose les familles Morby et Maillot.



Un cycliste de 72 ans a fait un malaise mortel sur la route de Bassin Plat, ce dimanche vers 14h30. Les pompiers ont tenté une réanimation, en vain.

Politique



La Région et le Département, en les personnes de Didier Robert et Cyrille Melchior, ont signé à Matignon un "contrat de maîtrise des dépenses locales". Le premier ministre, entouré de trois ministres a reçu six collectivités d'Outre-mer dans le cadre de ces accords.



Le président de la République et la ministre des Outre-mer ont, jeudi dernier, lors de la restitution des Assises de l'Outre-mer, annoncé la mobilisation de 700 millions d'euros. Le Quotidien souligne ce matin notamment une mesure issue du "Livret Bleu": la suppression de l'abattement de 30% pour les ménages les plus aisés.

Société



Ce week-end fut celui d'un "grand nettoyage" : l'opération "Allon Met' Prop' La Réunion" a mobilisé de nombreuses personnes issues d'associations de protection de l'environnement. Les plages de l'Ouest notamment, ont fait l'objet d'un ramassage des déchets plastiques qui les jonchent.



Les paillotes de l'Hermitage ont été verbalisées hier. En effet, malgré la fin de leur AOT, 6 paillotes poursuivent leur activité, dans l'attente d'une décision de justice qui déterminera si leurs baux prévalent sur les AOT. N.P Lu 163 fois





