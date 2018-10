Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 1er octobre 2018 Ce lendemain de second tour d'élection législative, vos deux journaux consacrent leur première page à la victoire de Jean-Luc Poudroux, nouveau député de la 7ème circonscription.

Faits divers



Durant les opérations de contrôle sur les routes en sortie de boîte de nuit, les gendarmes ont interpellé un conducteur qui s'est révélé positif à la MDMA, la cocaïne, et qui présentait un taux d'alcoolémie de 0,47mgL.



Un conjoint violent s'en est pris aux gendarmes qui intervenaient à Saint-Benoît, au domicile du couple, alcoolisé. Le mari menaçait sa femme d'un couteau, il a été difficilement maîtrisé, donnant au passage un coup de poing à un militaire. Il est convoqué au tribunal en mars.



Politique



Jean-Luc Poudroux a remporté l'élection législative partielle de la 7ème circonscription hier, avec 59,44% des voix. Une victoire qui, selon les adversaires des frères Robert, signe la fin de règne de Thierry Robert à Saint-Leu.



La droite réunionnaise se réjouit de la large victoire de Jean-Luc Poudroux, étaient présents à la fête Didier Robert, Michel Fontaine, ainsi que Jean-François Nativel.



Société



Des vélos électriques en libre-service seront mis en location dans l'Ouest, à l'instar des vélib' à Paris. L'initiative est privée, mais les deux entrepreneurs à l'origine de ce vélib' péï espèrent une aide régionale pour généraliser l'offre à toute l'île. Les vélos se loueront 20€ la journée, à partir de mi-octobre.



265 personnes ont participé à une course en faveur de l'association France Alzheimer Réunion, malgré la pluie qui tombait sur le trajet, de Bois-Madame au parc de la Trinité.





