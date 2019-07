Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 1er juillet

" Qui sont les mules ? " titre le Journal de l’Île, qui revient sur les conditions de voyage de ces jeunes femmes aux valises remplies de drogues. Alors que les saisies de cocaïne et de résine de cannabis se multiplient ces dernières années, ce sont de très jeunes femmes, appâtées par un voyage tout frais payé vers notre île, qui sont interpellées.



C’est la " Guerre Froide " entre les stars locales du handball et la ligue réunionnaise qui est à la une du Quotidien ce lundi. Jackson Richardson et Patrick Cazal évoquent des difficultés de communication avec l’organisation, qui rendent impossible tout travail en commun. Au point que de faire piétiner le handball à La Réunion.





Faits Divers



L’autopsie de la jeune mère de famille retrouvée décédée dans la nuit de vendredi à samedi à la Ravine-des-cabris aura lieu aujourd’hui indique la presse écrite. Elle avait été retrouvée sans vie par son jeune garçon. Son compagnon est lui activement recherché par la police, après avoir tiré avec une carabine sur un bar de la Ravine-des-Cabris. Il est soupçonné d’être à la tête d’un trafic de drogue dure selon le JIR.



Casanova Agamemnon quitte définitivement la prison aujourd’hui. Il devra malgré tout porter un bracelet électronique pendant un an. S’il fait preuve d’un comportement exemplaire, le plus ancien détenu de France sera vraiment libre dès 2020, comme l’indique la presse écrite.

Société



Une manifestation pour dénoncer les violences faites aux femmes ainsi que les inégalités femmes - hommes s’est tenue hier à Champ-Fleuri. À La Réunion on estime que 2 à 3 femmes se présenteraient tous les jours à Malartic pour dénoncer des violences. Les associations de protection dénoncent un manque de moyens criant pour agir, comme l’indique la presse écrite.



La Confédération générale des producteurs et éleveurs de La Réunion tenait hier son assemblée générale à La Plaine des Cafres. L’inquiétude autour de la filière canne était sur toutes les lèvres. La CGPER a notamment demandé à l’Etat de tenir ses engagements sur la filière canne, en présence du porte-parole de la Confédération paysanne et du directeur de la DAAF. Charlotte Molina Lu 353 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 30 juin 2019 [REVUE DE PRESSE] Samedi 29 juin 2019