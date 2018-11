Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 19 novembre

" La peur d'un lundi noir" titre ce matin le Journal de l'île, qui revient sur la mobilisation des gilets jaunes ce week-end et les débordements qui ont continué hier soir. Ce lundi, la journée s'annonce à nouveau compliquée selon nos confrères, les manifestants auraient exprimé leur intention de "taper fort".



Le Quotidien parle d'une "escalade" à la une pour évoquer lui aussi les évènements du week-end. Le journal rappelle que le Préfet avait mis en garde les manifestants : tout blocage est passible d'une amende et d'une peine de prison.



Faits-divers



Cette nuit, les forces de l'ordre ont à nouveau dû faire face à de nombreux débordements aux quatre coins de l'île. La concession Peugeot de la ZAC des Mascareignes a été incendié, plusieurs véhicules auraient explosé. Des échauffourées ont de nouveaux pris place du coté des Camélias à Saint-Denis, où les policiers ont essuyé des jets de galets et de bouteilles. Plusieurs incendies sans gravité ont été signalé sur les routes de Saint-Denis, Saint-Benoît mais également dans le sud. Une vingtaine de personnes auraient été interpellées selon la presse écrite.





Économie



L'assemblée nationale a voté vendredi l'amendement visant à limiter la taxe spéciale additionnelle (TSA) sur les entrées de cinéma. Celle-ci sera donc limitée à 5% pour les outre-mers contre 10.72% en métropole. Une différence justifiée par les coûts de construction "plus importants dans les territoires ultramarins" selon la députée Sophie Panonacle, comme l'explique le JIR.



Société



Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer envisagerait de réssusciter la loie Ciotti de 2010, qui permettrait de suspendre les allocations familiales pour sanctionner les parents dont les enfants enchaînent les incivilités à l'école. En cas d'acte de violence d'un élève ou d'un parent, les enseignants pourraient ainsi faire appel à l'inspection académique qui décidera à son tour de saisir ou non la CAF.



