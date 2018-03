Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 19 février

"Sur les traces de Mathieu" titre ce lundi le Quotidien. "Huit mois après avoir perdu la trace du gendarme mobile entre Roche Plate et le Maïdo, les Mafatais et le giteur qui l'avait accueilli le jour même témoignent. Disparaître à Mafate, ils n'ont jamais vu ça".





"Quand la direction de La Poste dérape", affiche de son côté le JIR, à propos du licenciement d'un travailleur handicapé. "On achève bien les facteurs… Un postier de Saint-Louis condamné au "placard" suite à un accident grave, il fait de la résistance", indique le journal.

Faits-divers

Un an après la condamnation du pompier Nirlo pour l'incendie du Maïdo, la cour d'assises examine ce lundi le montant des dommages et intérêts réclamés par les parties civiles.





Un piéton d'une soixantaine d'années a été fauché par un véhicule sur le boulevard Sud ce dimanche matin, aux alentours de 7 heures. Il est dans le coma. La conductrice a indiqué avoir été éblouie par le soleil.

Société

"Comment les restaurants font disparaître la plage", titre le JIR, qui rappelle que "de multiples rapports et études ont mis en garde, depuis plus de 30 ans, sur l'impact négatif des constructions situées sur le haut de la plage de l'Hermitage".



En une heure, près de 1 000 litres de plastiques ont été ramassés sur le littoral de Saint-Benoît, à l'occasion du tour de l'île à vélo de Matthieu. À chaque étape, le MNS nettoie la plage à l'aide d'amis et de personnes rencontrées sur place.



Economie

À l'aéroport Roland-Garros, le nombre de passagers a progressé de 9% en janvier. Un nouveau record mensuel battu, principalement grâce à la forte croissance du trafic sur l’axe métropole-Réunion.



Santé

On estime qu'un patient sur trois porteurs de l'hépatite C l'ignore toujours, indique le Centre Expert Hépatites Virales Réunion-Mayotte, qui appelle les Réunionnais ayant été transfusés avant 1992 à se faire dépister.





