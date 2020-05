Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 18 mai Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 18 Mai 2020 à 06:13 | Lu 435 fois

"La première vague", affiche le Quotidien en ce jour de rentrée scolaire. "Huit communes rouvrent les portes des écoles ce lundi matin, ainsi que la quasi-totalité des collèges publics. Un gallop d'essai qui, espère le rectorat, aura un effet d'entraînement".



"Un trou de 120 millions d'euros", affiche de son côté le Journal de l'Ile à propos des mairies. "À cause de la crise, les recettes liées a l'octroi de mer s'effondrent. De quoi plomber le fonctionnement de nos collectivités."

Faits-divers

"La rupture du parcours de soin, un vrai danger", lit-on dans le JIR alors que des médecins et des établissements de santé privés ont écrit au préfet et à l'ARS pour demander la levée du plan blanc limitant les interventions non urgentes. "Ils craignent un rebond de mortalité dans les mois à venir en raison de la rupture dans le suivi des malades chroniques et des dépistages."



Economie

Les services de l'Etat et les associations de lutte contre les violences faites aux femmes ont imaginé des dispositifs pour permettre aux victimes de signaler malgré le confinement. Les points d'accueil éphémères ont été un succès, rapporte le Quotidien.





