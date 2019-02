Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 18 février 2019 A la Une du Quotidien ce matin, le Saint-pierrois Fabrisio Saïdy, sacré champion de France du 400m. Le JIR consacre sa première page au harcèlement scolaire, et aux parents qui font justice eux-mêmes face à l'inaction des institutions.

Faits divers



Une battue organisée hier pour retrouver Yann Busnel, le kinésithérapeute disparu le 2 février, n'a rien donné. Sa compagne et son frère arrivé de métropole participaient à la battue, aux alentours du stade de la Redoute.



Un surveillant pénitentiaire s'est fait agresser par un détenu hier à Domenjod, durant la distribution des repas. Le surveillant a reçu plusieurs coups au visage, lui valant 8 jours d'ITT. Le surveillant a porté plainte à Malartic.





Société



Une cinquantaine d'oiseaux marins, des puffins du Pacifique, ont été retrouvés morts près d'une grotte sur le littoral de Saint-Joseph. La cause de leur mort est inconnue pour l'heure, ils vont être autopsiés dans un laboratoire, sous l'égide de l'office national de la chasse et de la faune sauvage.



157 postes sont à pourvoir à Saint-Joseph, à l'occasion de l'ouverture prochaine du centre commercial "les terrass". Priorité est donnée aux jeunes saint-joséphois, selon la mairie.







Economie



L'aéroport Roland Garros enregistre une baisse de fréquentation de 2,9% au mois de janvier. Le nombre de passagers locaux, recule de 2,6%, soit 6100 passagers de moins qu’en janvier 2018.



Pointés du doigt dans la problématique de la cherté de la vie, les importateurs se défendent d'être "des parasites". Le syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion insiste sur les emplois liés à l'importation.



B.A Lu 278 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 17 février [REVUE DE PRESSE] Samedi 16 février