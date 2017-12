Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 18 décembre 2017

De la politique à la Une de vos deux journaux ce lundi. Du côté du Jir, la première page est consacrée à l'élection du président du Conseil départemental. "Melchior, Lacouture ou un candidat surprise ?", se questionne le JIR, précisant que "ce matin, la droite joue une partie de son avenir au Palais de la Source".





Le Quotidien met quant à lui en avant le bilan à mi-parcours de Gilbert Annette à la tête du chef-leu et titre : "Gilbert Annette face aux attaques". "Gilbert Annette répond aux critiques et précise ses projets pour Saint-Denis", annonce le journal.

Faits-divers

Le mélange alcool et vitesse a provoqué deux accidents graves ce week-end sur la quatre-voies, à La Saline et à Sainte-Marie. Des collision qui ont fait un mort et un blessé grave.



Alors que des contrôles routiers ont été effectués au cours du week-end par la police et la gendarmerie, le Quotidien relève que "l'alcool était présent dans un accident sur 2". À l'approche des fêtes de fin d'année, les forces de l'ordre appellent "à la la plus grande vigilance".

Social

Après des mois sans président, la CGPER a élu le successeur de Jean-Yves Minatchy. C'est Guy Alanvert, un éleveur-maraîcher de la Plaine-des-Cafres, qui a été désigné pour occuper cette place.

Le SAIPER a donné ce dimanche une conférence de presse pour évoquer les rythmes scolaires, le calendrier et les contrats aidés. Le syndicat, qui a taclé la politique du gouvernement, souhaite notamment que les vacances de noël débutent avant le 20 décembre. Société

Ce week-end s'est déroulé le festival liberté métisse. Un événement qui mettait cette année à l'honneur le Mozambique, avec le thème "Le masque dans tous ses états".





Vos deux journaux reviennent sur le parcours de Miss Réunion à l'élection de Miss France 2018, qui s'est tenue ce samedi soir. Audrey Chane Pao Kane a décroché l'écharpe de 4ème dauphine et confie être "sur un nuage".

Economie

"Ce qui les a marqués et va le faire", titre Le Quotidien ce dimanche, qui a posé les mêmes questions à 15 acteurs du monde économique et social de La Réunion





