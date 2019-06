Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 17 juin 2019

Le début des épreuves du baccalauréat fait la une du Quotidien de ce jour. Pas moins de 12 592 candidats réunionnais, répartis dans les filières générales, technologiques et professionnelles, vont plancher dès ce lundi sur les différentes épreuves. Une édition 2019 qui voit une menace de grève planer "sur le bon déroulement des examens" nous apprend Le Quotidien.



FAITS-DIVERS



Deux jeunes âgés de 15 et 17 ans ont été mis en examen hier pour avoir extorqué une personne handicapée vendredi dernier. Selon les informations du Quotidien, les deux mineurs ont menacé de jeter la victime par dessus le pont de La Passerelle à Saint-Joseph si elle ne donnait pas sa montre. Les deux larrons espéraient revendre ensuite le bijou dans l'espoir d'acheter du zamal. Rapidement interpellés, ils seront prochainement jugés devant un juge pour enfants.



On a évité le pire hier dans le quartier de la Source à Saint-Denis. Comme relaté dans les colonnes du Quotidien, un homme d'une quarantaine d'années, régulièrement suivi à l'Établissement de santé mentale de St-Paul, menaçait de faire sauter le logement qu'il occupait avec sa femme et ses enfants. Cinq bouteilles de gaz ont été allumées par le forcené, qui brandissait également un briquet indique Le Quotidien. L'homme sera finalement maîtrisé non sans-mal par la brigade anti-criminalité. Il a été hospitalisé d'office ajoute le média.



CULTURE



Gao Shan met La Réunion à l'honneur au festival d'animation d'Annecy. La société de production réunionnaise a en effet raflé ce week-end les deux prix les plus prestigieux du festival savoyard, l'équivalent du festival de Cannes de l'animation indique Le Quotidien, pour son long-métrage "J'ai perdu mon corps". Les droits du film ont été achetés par la plateforme de streaming en ligne Netflix pour sa diffusion dans le monde entier, ajoute le média. NP Lu 305 fois





