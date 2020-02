Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 17 février

Aucun examen sanitaire particulier n’est mis en place à l’aéroport de Roland Garros pour les passagers revenant de pays où le coronavirus circule, s’étonne le JIR. "Gillot est une passoire", titre le journal. Des messages de précaution et un flyer sont diffusés aux voyageurs comme moyen de prévention. Pour l’ARS, les contrôles thermiques "donnent une fausse impression de protection".



Le changement climatique occupe la première page du Quotidien. Ce lundi, les simulations climatiques régionales du projet BRIO vont être présentées. L’enjeu est important, "La Réunion en première ligne" .

Faits divers



A l’affaire du chantier de la cour intérieure de la mairie de Bras-Panon s’ajoute celle de la prestation de M.Pokora qui montera sur la scène de la Foire agricole le 2 mai prochain. Selon les informations du JIR, sa prestation a été payée 152 000 euros alors que l’artiste ne touche que 55 000 euros. La société qui a vendu la prestation se serait fait une marge de 50 %. Jean-Hugues Ratenon a annoncé hier porter plainte.



Un jeune homme originaire de La Réunion a, vendredi, été poignardé en pleine rue à New York. Le photographe professionnel installé à Paris, touché au cou, a été pris en charge à l’hôpital de Harlem. Son agresseur présumé est activement recherché.



Lors d’un contrôle routier à Bras-Panon, les gendarmes ont interpellé un automobiliste qui circulait téléphone en main, sans permis et positif au zamal et amphétamines, indique le Quotidien.

Politique



Michel Fontaine a , hier, annoncé officiellement sa candidature aux municipales devant des milliers de personnes. Entre bilan de ses dernières mandatures et ses projets, le candidat "a réglé quelques comptes avec certains de ses adversaires", note le Quotidien. Interviewé dans le JIR, Michel Fontaine a affirmé qu’il s’agirait de son dernier mandat. Nicolas Payet Lu 178 fois







