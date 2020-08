Revue de presse REVUE DE PRESSE Lundi 17 août 2020

A la Une du Quotidien ce lundi, une "rentrée sous haute tension". Le JIR consacre sa première page à la visite de Sébastien Lecornu, avec "les dossiers chauds qui attendent e ministre".

Faits divers



Un terrible accident a eu lieu vendredi soir à Boucan Canot, sur la nationale. Un jeune homme a perdu la vie, sa voiture percutée par un automobiliste ivre. Le conducteur, déféré hier, a été placé en détention provisoire, indique la presse écrite.



Hier matin, dans le cirque de Salazie, au Voile de la mariée, un trentenaire a fait une chute de 20 mètres. Transporté au CHU en hélicoptère, il est polytraumatisé, à l'épaule et au genou, ses jours ne sont pas en danger, narre le Quotidien.



Deux véhicules sont entrés en collision sur la nationale à Saint-André, hier matin, au niveau de la Rivière du Mat, rapporte le Quotidien. Trois des occupants des véhicules ont été légèrement blessés et évacués au CHU de Saint-Benoît.





Société



Ce lundi matin, les élèves font leur rentrée des classes, les collégiens et lycéens ont obligation de porter le masque au sein de leur établissement, et des protocoles sanitaires sont mis en place, rappelle le Quotidien. Certains parents d'élèves sont inquiets, et réclamaient le report de la rentrée. 14 écoles dionysiennes n'ouvriront leurs portes que dans une semaine, pour cause de clusters à Saint-Denis.



Le ministre des Outremer Sébastien Lecornu débute sa visite ce matin, après un passage à l'île Maurice hier, pour cause de marée noire. Le ministre s'est affirmé inquiet pour La Réunion, il craint que des boulettes d'hydrocarbures n'atteignent nos côtes, indique le Quotidien.









Politique



Le PLR a présenté son "duo gagnant" pour l'élection législative partielle dans la seconde circonscription: Karine Lebon a pour suppléant Fayzal Vali. La candidate est soutenue par l'ensemble de la Gauche: PS, LFI, et PCR étaient présents autour du binôme, indique le JIR.



Le député Jean-Hugues Ratenon réclame la gratuité des masques, corollaire, selon lui, de leur caractère obligatoire. Il estime que seule la gratuité permettra à la population de respecter le port obligatoire, de nombreuses familles ne disposant pas des moyens de s'en procurer, rapporte le Quotidien.