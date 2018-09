Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 17 Septembre

Ce lundi le JIR met en lumière la plainte de la "Sécu" à l'encontre de l'AURAR: La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ont constitué un dossier qui pointe du doigt les dysfonctionnements au sein de l'Association pour l'utilisation du rein artificiel à La Réunion (AURAR), permettant notamment d'importantes surfacturations qui approcheraient plusieurs millions d'euros.



" La Première de Vassor" titre le Quotidien du jour, qui revient sur la victoire de Chistophe Vassor au 11e rallye national de Bourbon hier à Saint-Anne.



Faits divers

Le couple de la "maison de l'horreur" se retrouve de nouveau aux assises aujourd'hui, comme l'indique la presse écrite. Daisy Delaplaine et son ex-compagnon Pascal Poudroux doivent encore une fois comparaître suite à vice de forme lors du premier procès en appel. Poursuivis pour avoir séquestré et infligé des sévices à des SDF et à une proche, ils ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle en première instance.



Saint-Pierre : arrêté par un vigile à la sortie d'un magasin pour avoir volé des chaussettes , un homme d'une trentaine d'années laisse échapper de sa poche un cran d'arrêt, comme l'indiquent nos confrères du JIR. L'arme restera au sol sans être utilisée, pour autant l'individu a été placé en garde à vue une fois maîtrisé par les forces de l'ordre.



C'est une autre histoire de couteaux que relate le Quotidien: hier deux femmes se battent férocement pour une place de parking devant un super marché de Saint-Louis. Selon les témoins l'une d'elles aurait sorti une arme blanche, à quoi l'autre aurait répondu par du gaz lacrymogène. Elles ont depuis toutes les deux porté plainte.







Société



Le spectacle se poursuit au Piton de La Fournaise. L'observatoire a enregistré un affaiblissement de l'éruption hier, mais les fontaines de laves et les coulées restent largement visibles, comme l'indique la presse écrite.



Douze parlementaires européens sont reçus ce matin par le président de Région, peut-on lire dans les pages du JIR. Les eurodéputés arrivent à La Réunion alors que le budget de la commission est en discussion à Bruxelles. L'occasion de rappeler la nécessité pour notre région ultra périphérique de préserver ses crédits.

Charlotte Molina Lu 421 fois





