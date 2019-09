Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 16 septembre 2019 A la Une du Quotidien ce lundi, ces maires qui s'accrochent à leur fauteuil. Le JIR titre quant à lui sur la popularité des élus réunionnais.

Faits divers



Barnabé Dalleau a été assassiné dans la nuit de vendredi à samedi à Sainte-Suzanne, le corps lardé de coups de couteau. La principale suspecte, sa voisine, a été mise en examen hier dimanche et placée en détention provisoire. Une autopsie sera pratiquée ce lundi.



Une femme de 33 ans a été retrouvée morte dans son lit, un couteau planté dans le coeur, à Sainte-Rose hier en fin d'après-midi. Un suicide est envisagé, la jeune femme ayant laissé une lettre d'adieux.

Société



Les avocats feront grève ce lundi, en protestation contre la réforme des retraites. Leur régime spécial va en effet être fondu dans le régime général, ce qui augmentera le montant de leurs cotisations et baisserait la retraite de base.



Hier, les usagers du CHU sud étaient appelés à manifester leur soutien aux soignants en grève. A l'appel du collectif C.mac, une vingtaine de personnes a manifesté contre les fermetures de lits et le manque de personnel soignant.

Politique



Un sondage réalisé par la Sagis, pour le JIR et Réunion 1ère, révèle la popularité des élus réunionnais. En tête, Huguette Bello récolte 83% d'opinion positive. Joseph Sinimalé est en queue de peloton avec 63% d'opinions négatives.



Bruno Domen affirme dans le JIR ce matin que la réconciliation avec son mentor Thierry Robert est inenvisageable. Le maire de Saint-Leu déclarera sa candidature "le moment venu". B.A Lu 505 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 15 septembre 2019 [REVUE DE PRESSE] Samedi 14 septembre 2019