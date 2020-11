Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 16 novembre

"La Réunion en alerte", titre ce lundi le Quotidien alors que notre île est face au spectre du couvre-feu. "Et si on testait toute La Réunion", affiche le JIR. "Plusieurs grandes villes étrangères ont misé sur cette

stratégie de test généralisé pour casser les chaînes de transmission. Un tel scénario serait pertinent pour notre île mais difficile à mettre en œuvre." Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 16 Novembre 2020 à 06:47 | Lu 263 fois

Faits-divers

Un campeur de 36 ans a été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur l'incendie du Maïdo. Il aurait causé un départ de feu en brûlant le papier hygiénique qu’il venait d’utiliser. Mais cet incendie avait été rapidement circonscrit par les pompiers, immédiatement prévenus, rapporte le Quotidien. Et un autre départ de feu a eu lieu à quelques centaines de mètres de là.



Société

"Les déchets métalliques empoisonnent le lagon", lit-on dans le JIR. "Selon une récente étude, des centaines de kilos d'objets métalliques traînent dans les lagons réunionnais. Des échafaudages, du plomb, des morceaux de rails... Un triste butin qui se retrouve dans le corps des organismes vivants."



Un hommage caritatif en ligne sera rendu à Lisa Guichard, étudiante décédée de la Covid en Angleterre, sur la page Facebook du Quotidien, à 17h30. L'événement organisé par l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone fera intervenir plusieurs artistes. Une cagnotte a été lancée pour aider sa famille à la rapatrier.

​Santé

"Le pré-diabète, une alerte à ne pas néglige", titre le JIR. "À La Réunion, la lutte contre le diabète ne se limite pas au 14 novembre : c'est au quotidien que la bataille se joue pour de nombreux acteurs du monde de la santé mobilisés afin de traquer le stade annonciateur de la pathologie".

Politique

"Olivier Hoarau candidat quoi qu'il arrive", lit-on dans le JIR, qui lui consacre un entretien d'une page. "Le maire du Port a devancé tout le monde à gauche en se déclarant candidat aux régionales. Il assume et persiste."





