Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 16 juillet

C'est la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018 qui fait ce lundi matin la Une de vos deux journaux de presse écrite.



"Champions", affiche le Quotidien, "Pour l'éternité, encore", titre le Journal de l'Ile, alors que les Bleus ont remporté le match 4 à 2 face à la Croatie.

Faits-divers

En ce week-end festif de coupe du monde, les forces de l'ordre avaient placé les axes routiers sous très haute surveillance, après une semaine endeuillée par cinq décès sur les routes. Un automobiliste a été interpellé après avoir causé un accident avec 4g/l.





Une femme de 39 ans a été secourue hier à Saint-Paul après un accident de plongée, lit-on dans le Quotidien. La victime serait remontée trop rapidement. Elle a été transportée en urgence au centre hospitalier.

Société

Economie

La maladie du Freckle décime les bananiers réunionnais, indique le JIR. Il s'agit d'un champignon noir, arrivé fin 2015 dans l’île, qui rend les fruits invendables et cause de gros dégâts aux producteurs.





