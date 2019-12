Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 16 décembre

"Il faut un réveil collectif", affiche ce lundi en Une le Quotidien, citant Gilbert Pounia. Alors que l'aventure musicale de Ziskakan a commencé il y a quatre décennies, son leader, qui a conservé son militantisme intact, défend la culture réunionnaise.



"Didier Robert en force vers la mairie", titre de son côté le JIR. "Le président de Région veut "reconstruire" la ville et met la pression sur le "clan" Annette", indique le journal.

Faits-divers

Suite à des contrôles effectués par la gendarmerie avec les agents de la DAAF et de l'Urssaf, deux stands de vente de poulets ont été fermés à Saint-Benoît en raison d'infractions graves à l'hygiène et à la salubrité



Le kayakiste porté disparu depuis jeudi dernier dans le secteur de la Saline-les-Bains n'a toujours pas été retrouvé, malgré les recherches. Seul le kayak du septuagénaire a été retrouvé dans la soirée de jeudi, au niveau de Trou d'eau. Economie

"Lebreton et Ratenon 'en croisade contre la préférence métropolitaine'", titre le Quotidien. "Quinze ans après la signature d'une charte en faveur de l'emploi à La Réunion, Patrick Lebreton et Jean-Hugues Ratenon font le bilan et souhaitent passer 'des paroles aux actes'".

"Le développement durable, un nouveau style de vie", lit-on encore dans le Quotidien, alors que l'association Green a présenté quinze de ses entreprises pour expliquer de quelle manière elles participent au développement durable.

Société

Neuf Réunionnais ont été distingués aux "Talents d’Outre-mer", rapporte le JIR. La cérémonie organisée par le CASODOM s’est déroulée au palais d’Iéna vendredi dernier en présence de la ministre des Outre-mer



Le lycée Levavasseur se mobilise contre le cancer des enfants. Pour la troisième fois, mercredi, l'établissement scolaire dionysien organise les Olympiades for Margo afin de récolter des fonds pour les petits malades de l'hôpital de Bellepierre, lit-on dans le Journal de l'Ile.







