Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 16 avril

"La Réunion mérite mieux que le racisme" est la citation qui fait la Une du Quotidien ce lundi. "Un marché du travail inéquitable dans un océan de chômage, une justice qui sème le trouble... Le regard des jeunes de Coire et Oser importe", peut-on lire dans le journal qui relaie l'analyse d'Alexandre Laï-Kane-Cheong.



"Expédition punitive chez SOS médecins", affiche de son côté le JIR. "Après une bagarre à la sortie d'une discothèque à Saint-Gilles, deux frères ont été chercher leurs rivaux dans un cabinet médical de Saint-Denis pour les frapper à coups de sabre. Les agresseurs sont en garde à vue".

Faits-divers



Dans la nuit de samedi, à Saint-Denis, un scootériste sous l'effet de l'alcool s'en est pris à des policiers. Avec 2 g d'alcool dans le sang, il a résisté à son interpellation et a frappé les agents à coups de pied et de tête. Il a été placé en garde à vue.





À Saint-Denis, le père de famille soupçonné de violences sur son bébé de cinq semaines devrait être présenté au parquet aujourd'hui, à l'issue de sa garde à vue.





Société



"Harcèlement, parlez-en", affiche le Quotidien, alors qu'un enfant sur huit serait confronté à ce fléau. "Seule issue : en parler", écrit le journal, relayant la matinée organisée ce dimanche par le Conseil départemental des jeunes pour "justement causer du sujet".





"Lycéens et lycéennes égaux devant l'alcool", titre le JIR, relayant une enquête Espad menée pour la première fois à La Réunion. Un dossier de deux pages alertant sur les dangers et les risques d'alcoolisations ponctuellement importantes.





Economie



Selon l'enquête 2017 de l'Insee, le taux d'emploi s'établit à 47 % et ne progresse pas, rapport le JIR. Le taux de chômage est quant à lui de 23 %, ce qui représente 79000 chômeurs au sens du BIT. Chez les jeunes, le taux d'activité chute de 5 points par rapport à 2014 pour s'établir à 43 %.





Accès au marché public dans le cadre du SBA, "une aubaine pour les petites entreprises ?", questionne le Quotidien dans son dossier "Economie" du jour. N.P Lu 571 fois





