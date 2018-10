Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 15 octobre

"Un fusil pour chasser les chiens errants " titre le JIR aujourd'hui. La police municipale de Saint-Suzanne s'équipe de fusils hypodermiques pour participer à la capture des chiens errants. Un dispositif qui devrait être prochainement étendu aux autres communes de la Cinor.



L'arrivée de François D'Haene fait la une du Quotidien ce lundi, qui le décrit comme "l'incontestable favoris" de cette 26ème édition du Grand Raid. S'il a déjà remporté la Diagonale Des Fous en 2013, 2014 et 2016; une quatrième victoire lui ferait partager le record avec le Réunionnais Jean-Philippe Marie-Louise.



Faits divers



Un motard a perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche, sur la route du Ouaki à l'Entre-Deux comme l'indique la presse écrite. Alors qu'il effectuait un dépassement, le quarantenaire s'est retrouvé face à un véhicule circulant en sens inverse et n'a pu éviter une collision.



Les obsèques de la petite Gabrielle se sont déroulées hier à Grand-Bois. La collégienne de 11 ans avait perdu la vie sous les roues de la camionnette de son père. Une enquête est en cour pour tenter de déterminer les circonstances de ce drame, comme l'indique la presse écrite.



Une habitante de Bras-Sec a mis le feu à son bungalow hier. L'habitation de 30m carrés a été entierement détruite selon Le Quotidien. Dépêchés sur place, les pompiers ont pu transférer la propriétaire prise d'un malaise, à l'hôpital. Une enquête a été ouverte.





Société



Les pompiers de Saint-Denis tirent la sonnette d'alarme: le centre de secours principal du chef-lieu est le plus sollicité du département; pourtant la caserne voit ses effectifs décroître de façon inquiétante depuis le début de l'année, indique le JIR. Un préavis de grève pourrait être déposé d'ici demain.



Les spécialistes de l'observatoire volcanologique ont pu effectuer une nouvelle reconnaissance de terrain hier. Le front de coulée semble figé à 500m des Grandes Pentes, pendant que l'activité se poursuit en tunnels de lave.



L'UPNA (Unis Pour Nos Agriculteur) évoque la "pire campagne sucrière de la décennie" explique Le Quotidien. Jean-Bernard Gonthier en appelle aux pouvoirs publics et assure que les planteurs ne s'en sortiront pas sans une aide financière rapide. Charlotte Molina Lu 316 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 14 octobre 2018 [REVUE DE PRESSE] Samedi 13 octobre 2018