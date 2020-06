Revue de presse REVUE DE PRESSE Lundi 15 juin 2020

Ce lundi matin, au lendemain de l'allocution du président de la République, le JIR y consacre sa première page, tandis que le Quotidien titre sur la "campagne sans contact".

Faits divers



Une violente collision entre deux véhicules s'est produite hier en fin d'après-midi à Prima. Six passagers ont été conduits au CHU, blessés mais sans gravité. Les conditions de l'accident doivent encore être établies.



107 personnes victimes de violences familiales ont été placées en hébergement d'urgence durant le confinement, indique le JIR. Si les plaintes ont été moindres durant le confinement, les dispositifs de prévention ont été plébiscitées, notamment les permanences dans les supermarchés, qui devraient être reconduites.



Un agriculteur a porté plainte contre sa banque, après qu'elle a mis plusieurs semaines à mettre sur son compte en banque une subvention européenne, qu'elle avait pourtant reçue, conte le Quotidien. La BRED ne versait pas les 7200 euros de subventions, mais appliquait bien des agios.

Politique



La campagne officielle débute ce lundi, avec des restrictions liées aux gestes barrières: pas de serrage de mains ni d'embrassades... En revanche, rappelle Le Quotidien, les voitures-sono vont reprendre du service.



Julianna M'Doihoma reçoit de nombreux soutiens pour le second tour des municipales, elle les a présentés hier, annonce le JIR. Plusieurs colistiers de ses adversaires de droite comme de gauche au premier tour la rejoignent pour ce second tour.



Le candidat à la mairie de Saint-Benoît Patrice Selly tenait hier conférence de presse sur le thème de l'urgence sociale. il a présenté une série de mesures pour mieux accompagner les citoyens en difficulté, écrit le JIR.

Société



Après que l'Etat a annoncé qu'il va lutter contre la leucose bovine et appliquer la loi à La Réunion, le président de la Sica Revia Olivier Robert estimait hier que la maladie peut être éradiquée en 4 ans, écrit le JIR.



Un collectif d'employés en CDD chez Carrefour s'est monté, il revendique que la prime Covid de l'enseigne leur soit versée, car ils ont travaillé pendant le confinement, malgré leur statu précaire, narre le JIR en ses colonnes.



Le Comité des pêches veut que soit interdite la "pêche cavale", afin de préserver les ressources, informe le Quotidien. En effet, cette pêche traditionnelle, qui s'opère depuis la plage et vise les bancs de poissons, prélève de nombreux spécimens.