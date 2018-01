Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 15 janvier

"Randonnée infernale", titre ce lundi le Journal de l'Ile. "Perdu au volcan, un touriste serbe a dû boire son urine et mâcher des fougères pour s'en sortir".





"Berguitta la menace", affiche de son côté le Quotidien. "Hier à 22 heures, la forte tempête tropicale Berguitta était quasi-stationnaire à 830 km à l'est-nord-est des côtes réunionnaises. Elle devrait passer au stade de cyclone tropicale ce lundi soir".

Faits-divers

Plus de 50 infractions graves ont été constatées au cours du week-end lors des contrôles routiers réalisés par les forces de l'ordre. Une trentaine d'alcoolémie ont été relevées.





A Salazie, une dispute familiale a dégénéré. Un homme aurait blessé sa sœur à coups de sabre, lui occasionnant 10 jours d'ITT. Il a été placé en garde à vue.

Economie

"La fin du diesel ?", affiche Le Quotidien dans son dossier du jour. "Les ventes de diesel ont sévèrement chuté à La Réunion, passant pour la première fois sous la barre des 50% à La Réunion". Un mouvement qui devrait se poursuivre, amplifié par la nouvelle prime à la reconversion, souligne le journal.



Santé



"Un tour de l’île pour lutter contre l’alcoolisme", affiche le JIR. "Une vingtaine de personnes, malades alcooliques et encadrants, ont réalisé un tour de l’île à vélo en 4 jours avec l’association Les Maillons de l’Espoir".

En cette période de fortes pluies, l’ARS met en garde la population sur la leptospirose, qui se contracte lors d’un contact avec un environnement humide contaminé par les urines des rats, et entre dans l’organisme par la peau en cas de coupures ou de plaies. "Porter des gants et des bottes, protéger et désinfecter ses plaies, éliminer toutes les sources d’alimentation pour les rats, éviter les loisirs en eau douce et entretenir sa cour" font partie des recommandations.







Politique



"Nous avons fait plus que le programme", titre Le Quotidien, relayant les propos de Jean-Paul Virapoullé, le maire de Saint-André. Le journal consacre deux pages à une interview à mi-mandat.





