Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 15 février 2021

Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 15 Février 2021 à 06:16 | Lu 314 fois

A la une du Quotidien ce lundi, le « micmac » autour des titres-restaurants 2020. Ces derniers qui ont vu leur date de validité être prolongée jusqu’au 31 août 2021 dans les restaurants et dans les bars, sont pourtant refusés par certains commerçants. Comme rapporté par le média, « le problème vient de restaurateurs non-affiliés qui acceptent les titres-restaurants et s’en servent pour faire leurs courses ». Une pratique qui n’est plus possible « depuis fin janvier », écrit Le Quotidien.



De son côté, le Journal de l’île revient sur les difficultés qu’ont certaines entreprises à recruter de la main d’oeuvre locale en raison d’un manque de candidats formés (« Recherche diplômés désespérément »). La nouvelle directrice régionale de Pôle Emploi, Angélique Goodall, donne les raisons de ces difficultés dans un entretien accordé au média.

FAITS-DIVERS



Pour ne pas avoir respecté le couvre-feu nocturne mis en place vendredi à Saint-Louis, 28 personnes ont été verbalisées par les gendarmes ce week-end. Interrogé par le Journal de l’île, le lieutenant-colonel de la compagnie de Saint-Pierre, François Mantel, a indiqué que malgré ces contraventions, le couvre-feu était bien respecté dans la commune.



Elysée Assani, élu à La Possession sur plusieurs délégations (sport et culture) sous les mandatures de Roland Robert,



Elysée Assani, élu à La Possession sur plusieurs délégations (sport et culture) sous les mandatures de Roland Robert, est décédé. Enseignant récemment retraité, Elysée Assani a travaillé de nombreuses années au projet de réaliser un "Espace d'Histoire de l'esclavage" à Dos D'âne, lequel a reçu la reconnaissance de l'UNESCO. Celui qui fut très actif en tant que président de l'association Ti Fanal a aussi mené plusieurs actions pour la ville.

Le syndicaliste et planteur de canne Patrice Pounoussamy est décédé. Celui qui a exercé des responsabilités au sein de la CGPER et de l'UNPA s'est engagé de longues années pour défendre les intérêts de ses camarades. Les circonstances de son décès restent à éclaircir

SOCIÉTÉ



Après la détection d'un cluster à Grand Ilet (Salazie) et l'identification d'un variant, une opération de dépistage est organisée ce lundi. Cette opération, gratuite, se tiendra à partir de 8h30, jusqu’à 16h en continu, à la base d’accueil de la station trail à Grand Ilet (à côté de la Poste).



"Des étudiants interdits de rentrer" (Le Quotidien) ; "Des étudiants empêchés de rentrer à La Réunion" (JIR) : La presse écrite locale revient sur ces désagréments rencontrés par des étudiants réunionnais en métropole et qui souhaitaient rentrer dans leur île. La raison ? Le zèle de la police aux frontières à Paris, qui a refusé pour certains l’accès aux avions. Pourtant, la préfecture de La Réunion, contactée par le JIR, a réaffirmé que le retour des étudiants à leur domicile était bien un motif impérieux de déplacement.





