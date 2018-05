Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 14 mai 2018 Le Quotidien évoque le cinquantième anniversaire de Mai 68. Ces événements sociaux sont-ils connus de la jeune génération ? Réponse dans cette Une rétro du Quotidien qui feuillette aussi les éditions de l’époque.



Pourquoi les Réunionnais doivent-ils bouffer de la vache enragée, s’exclame le Journal de l’Ile. Loin d’être éteinte par le préfet en visite sur une exploitation de la Plaine des cafres il y a un mois, la polémique sur la leucose bovine continue, notamment après l’opération de communication menée par le meilleur ouvrier de France qui était de passage sur la foire de Bras Panon.

FAITS DIVERS



On a frôlé le drame à Grand Anse hier. Deux adolescents ont pris l’intuitive d’aller à l’eau malgré l’interdiction de baignade. Mis en difficulté par le courant, ils ont été sortis de l’eau par un ancien MNS, avant qu’ils ne soient pris en charge par les pompiers, choqués.



Pourtant non alcoolisé, un automobiliste a pris la quatre voies des Tamarins à contresens vers 1H du matin dimanche. Egalement négatif au test de stupéfiants, il a été verbalisé par les gendarmes.



Les gendarmes de La Possession sont intervenus dans la nuit de vendredi à samedi pour séparer des personnes qui se bagarraient. Alors qu’elle avait commencé déséquilibrée, les agresseurs étant à deux contre un, la victime s’est retournée contre ses agresseurs mais cette fois-ci moi d’un couteau. La bagarre a fait un blessé léger.

La journée des femmes titre Le Quotidien. Les gendarmes du PGHM ont dû intervenir à cinq reprises hier sur les sentiers de l’île pour venir en aide à cinq randonneuses. C’était le cas à Ilet à Malheur pour une entorse au genou, à la Plaine des tamarins pour un malaise ou encore à Grand bassin pour une entorse à la cheville.



SOCIETE



L’association Unir OI de Mohammad Bhagatte a obtenu un succès notable ce dimanche, écrit le Quotidien. Et c’est peu dire. Sa distribution de colis alimentaires pour les plus démunis. Les bons pour venir retirer ces colis ont été liquidés en moins d’une heure la veille de la distribution. Et hier, une importante file d’attente s’était formée devant la cour de l’école centrale à Saint-Denis.



Il faut rapatrier John en Angleterre. Un touriste britannique qui voyageait au large de La Réunion est décédé à l’hôpital de Saint-Pierre après avoir été pris d’un malaise lors de son séjour sur le paquebot. Le britannique de 76 ans laisse derrière lui une femme et une fille qui vivent un véritable cauchemar depuis une quinzaine de jours. Simplement hébergée dans une chambre de bonne grâce à une infirmière, c’est sur les ondes de radio Freedom que leur appel à l’aide a été relayé samedi.



La foire agricole de Bras Panon a battu son record d’entrées. Plus de 125.000 personnes ont franchi la porte de cette 41ème édition. Le JIR fait le bilan sur une double page.



CULTURE



Le Quotidien fait un retour en images sur les temps forts du Leu Tempo festival. Une 20ème édition qui « a tenu toutes ses promesses ».

