Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 14 décembre

"Drogues, les nouveaux marchés", titre le JIR ce lundi. "À La Réunion, on trouve de tout", indique le journal.



"La dernière ligne droite", affiche de son côté le Quotidien à propos des cadeaux de Noël. "Pas de pénurie de jouets malgré les perturbations liées à la pandémie". Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 14 Décembre 2020 à 06:39 | Lu 294 fois

Faits-divers

Un homme de 34 ans a été blessé à la tête lors d'une altercation avec un individu muni d'un sabre. Ce dernier, âgé de 22 ans, est en garde à vue. Il devrait être déféré en début de semaine pour tentative d'homicide. Le trentenaire a été hospitalisé.



Le bar "Le Potiron", fermé depuis de plusieurs mois, a été ravagé par les flammes samedi soir. L'incendie a mobilisé une quarantaine de sapeurs-pompiers. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.

​Economie

Les vols Réunion/Mayotte ont repris. Depuis samedi, deux rotations par semaine entre Dzaoudzi et Orly, avec escale à La Réunion, sont à nouveau effectués.





Pour contrer les importations d'engrais chimiques, la filière "volay péi" propose une alternative qui valorise les effluents d'élevage.



Politique

"Saint-Philippe : la CRC s'invite au conseil municipal", titre le JIR alors que demain, les élus de vont échanger sur le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes, laquelle a mis en avant que la commune est "plus fragile économiquement et socialement que les autres communes réunionnaises" "Ces mesures pour contrôler la continuité territoriale", lit-on dans le Quotidien, alors que la Cour régionale des Comptes a formulé des recommandations et que des malversations ont été révélées.





