Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 13 mai

"Le prix de la casse", titre ce lundi le Quotidien, alors que seuls trois radars fixes sur les quatorze sont encore en fonctionnement.



"Aurar : le couperet est tombé", affiche de son côté le Journal de l'Ile, la chambre régionale des comptes ayant rendu son rapport définitif. "Il stigmatise son opacité, le dévoiement des fonds payés à l’AURAR par la Sécu dans des investissements très éloignés de l’intérêt des patients dialysés. La suite au pénal avec la plainte de la CGSS…", peut-on lire en première page.

Faits-divers

Un jeune homme de 29 ans est décédé samedi soir au CHU de Terre-Sainte. Selon certains témoins, le Saint-Pierrois aurait consommé du tabac chimique.



Plus de 30 permis ont été retirés lors des contrôles routiers effectués ce week-end. La majorité des infractions concernant l'alcool et les stupéfants ont été relevées ce dimanche matin dans le secteur de Saint-Gilles. Société

La 13ème édition de la start-up week-end, organisée cette fois sur le thème de l'économie sociale et solidaire, se déroulait ce week-end à la Halle des manifestation du Port. C'est "Réutiliz", un projet visant à collecter, laver et réutiliser les bocaux en verre, qui a remporté le premier prix.

Une unité de cuisine et de transformation a été inaugurée par la Banque alimentaire des Mascareignes à Montvert, à Saint-Pierre. "Une manière de garder plus longtemps les aliments reçus", souligne le JIR.

Politique/économie

Le député Jean-Hugues Ratenon a réuni hier des soutiens au député Younous Omarjee, à savoir notamment Denise Delavanne, Joé Bédier et Erick Fontaine. Objectif de cette élection : "sanctionner Macron et Bijoux".

"Macron n'a pas mis le turbo", titre le Quotidien, relayant des propos de Jean-Pierre Philibert, le président de la Fedom. Alors que la Fedom tient son assemblé générale après-demain à Paris, le journal lui consacre un entretien dans lequel il dresse un bilan critique des deux premières années de quinquennat d'Emmanuel Macron. "Macron n'a pas mis le turbo", titre le Quotidien, relayant des propos de Jean-Pierre Philibert, le président de la Fedom. Alors que la Fedom tient son assemblé générale après-demain à Paris, le journal lui consacre un entretien dans lequel il dresse un bilan critique des deux premières années de quinquennat d'Emmanuel Macron.

N.P Lu 472 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 12 mai 2019 [REVUE DE PRESSE] Samedi 11 mai 2019