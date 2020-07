Revue de presse REVUE DE PRESSE - Lundi 13 juillet

"Gillots s’ouvre en grand" annonce le Journal de l’Île. Alors que les voyageurs arrivant de métropole ne sont plus soumis à une quarantaine ou une septaine obligatoire, ils sont nombreux à arriver sur notre île en cette période de vacances scolaires. Mais ce dimanche, 16 nouveaux cas de covid-19 ont été confirmé sur l’Île, dont 14 ont justement été dépistés à l’aéroport, alors même qu’un certain relâchement dans les gestes barrières se fait sentir dans toute la France.





À la une du Quotidien, retrouvez ce que vont devenir les anciennes résidences Apavou. 15 d’entre-elles viennent d’être rachetées par CDC habitat qui annonce 80 millions d’euros d’investissement pour leur rénovation. Une promesse d’un "meilleur logement" pour 1.600 familles.







Faits Divers



4 individus ont été mis en examen à Saint-Pierre après avoir séquestré un homme nu dans une voiture, indique Le Quotidien. Parmi eux, une femme, un accompagnant scolaire de la commune et un agent de la Civis, tous originaires de Ravine Blanche. Le trio, déjà connu de la justice, aurait frappé, enlevé, déshabillé leur victime avant de la jeter nue dans le coffre d’une voiture. La femme et un des hommes ont été placé en détention provisoire dès vendredi.



Un avion de la compagnie Air France a dû faire demi-tour vers La Réunion deux heures après son décollage en direction de Paris dans la nuit de samedi à dimanche. De la fumée serait apparue dans le cockpit de l’appareil obligeant l’équipage à rediriger l’avion pour des raisons de sécurité, comme le relate le Journal de l’Île.





Société



Le traditionnel pique-nique est bien sorti de quatorzaine, nous raconte le Journal de l’Île qui s’est rendu dans les sites préférés des Réunionnais: que ce soit du côté de Grande Anse, Piton Saint-Leu ou sur le front de mer de Saint-Pierre, les pique-niqueurs sont au rendez-vous. Et partout c’est le même constat, les gestes barrières ne sont pas respectés et notamment la distanciation physique.



Le 14 juillet sera célébré sans feu d’artifice cette année, comme l’indique Le Quotidien. La fête nationale aura des allures inhabituelles puisqu’il n’y aura pas non plus défilé ni de bal en raison du Covid-19.







