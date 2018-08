Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 13 août 2018 Le Journal de l'Ile oppose, en photo de Une, les deux footballeurs impliqués dans une bagarre sur le front de mer de Saint-Pierre vendredi. D'un côté Roberto Elcaman, joueur de l'Excelsior de Saint-Joseph, toujours dans le coma, et Dorian Gros, évoluant à Basse-Terre Saint-Pierre, qui a reconnu les faits devant les policiers.



La rentrée scolaire se fera-t-elle réellement sans smartphone pour les plus petits et les collégiens. Le Quotidien fait le tour d’horizon des mesures de privation qui devraient être appliquées dans les établissements dès cette rentrée 2018-2019. « Une interdiction qui peut être totale, mais une utilisation qui peut l’être sous certaines conditions. Alors autorisés ou interdits ? » questionne le Quotidien.

FAITS DIVERS



L’incendie d’un camion samedi soir à Saint-Denis n’est peut-être pas d’origine criminelle. Selon les premières constations, le feu aurait pris au niveau des batteries reliées aux panneaux photovoltaïques servant à l’alimenter le caisson médical », écrit le JIR. Rappelons que le feu menaçait les bouteilles de gaz de la station essence située sur le boulevard Doret à hauteur de la CGSS.



L’appel de Delphine Caizergues fonctionne déjà. Quelques jours après avoir relayé, via les réseaux sociaux, une demande d’aide de la part des randonneurs et habitants de Mafate pour lui donner le plus d’indications possibles sur la nature du relief de Roche Plate, quatre traiteurs ont arpenté le site du Belvédère du Maïdo ce dimanche. Ils restent en liaison avec la mère du gendarme disparu il y a un an.



SOCIETE



Peut-être le dernier jour des perturbations sur les vols Corsair. Les vols entre Paris et La Réunion subissent encore ce lundi et demain des ajustements pour pallier à l’absence du Boeing 747 endommagé lundi dernier sur la piste d’Orly, rappelle le Quotidien.

Pas assez d’études sur les comportements suicidaires à La Réunion. L’association SOS Solitudes présidée par Catherine Saminadin déclare, dans le Quotidien, que malgré la création d’un Observatoire national du suicide, à l’échelle de La Réunion, si l’idée est belle sur le papier, les chiffres, les statistiques, les réflexions quant aux comportements suicidaires, sont encore trop abstraits.



SOCIAL



Le Quotidien fait le point sur la situation du marin polonais, rescapé des mers. « Huit mois après avoir été secouru sur son embarcation de fortune, Eugeniusz Reket ne peut pas travailler en raison d’une différence d’écriture de ses prénoms entre la Lituanie et la Pologne. Rescapé des mers, noyé dans la paperasse », formule de façon ironique le Quotidien.

​

Le Journal de l’Ile consacre un dossier de deux pages sur la genèse du syndicalisme à La Réunion, « au début du siècle dernier ». L’acte fondateur de ce syndicalisme local a été repris, à l’époque, par le journal Le Peuple comme étant le « second 14 juillet des Réunionnais », avec la contestation des travailleurs des travaux publics à Saint-Paul. Nous sommes alors le 3 mars 1912…

