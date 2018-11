Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 12 novembre 2018 En ce lendemain du 100ème anniversaire de l'armistice, le JIR consacre sa Une à l'hommage aux poilus oubliés. Le Quotidien quant à lui titre sur les chiens errants sur l'île : ils sont pas moins de 73 000.

Faits divers



Deux hommes sont mis en examen pour meurtre après la découverte vendredi dernier d'un homme égorgé à Saint-Louis. Il s'agit du frère et d'un compagnon de beuverie de la victime. Les deux suspects sont en détention provisoire.



Les festivités du Dipavali ont été perturbées par un groupe de jeunes gens alcoolisés. Lors de leur interpellation, des camarades sont intervenus pour le libérer, les policiers ont du faire appel au renfort de la compagnie départementale d'intervention. Les fauteurs de trouble ont fini au commissariat, avant d'être libérés, et devront bientôt répondre de leurs actes.



Société



Le 100ème anniversaire de l'armistice de la grande guerre était célébré hier à Saint-Denis. Les noms de 90 poilus oubliés ont été retrouvés, ainsi ce sont les noms des 300 poilus réunionnais tombés pour la France qui ont été scandés, avec émotion. Les plaques commémoratives de toutes les villes réunionnaises ont été modifiées, avec l'ajout des poilus oubliés, dont le plus grand nombre était originaire du chef-lieu.



Les écoles sont en grève ce lundi, les professeurs protestent contre les suppressions de postes qui menacent l'école de la République. Une manifestation se tiendra devant le rectorat.



Economie



Le premier salon Vinocité se tenait hier à la Cité des Arts. Une réussite, selon les exposants, importateurs et producteurs de vin. Le vin de Cilaos a rencontré un beau succès, les producteurs ayant amélioré la qualité du fameux vin réunionnais.



L'oignon pays connaît un nouvel essor, les producteurs locaux misent sur la qualité de cet oignon rouge, au goût proche de celui de l'échalote. Un tiers de la production locale se fait dans l'Ouest. Les précieux bulbes sont récoltés de septembre à décembre. B.A Lu 331 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 novembre 2018 [REVUE DE PRESSE] Samedi 10 novembre 2018