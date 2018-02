Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 12 février

Ce matin à la une du Journal de l’île, "parents-profs: le désamour grandit" évoque le journal. L’école, victime de la fin des illusions. Alors que par le passé, les enseignants imposaient un respect quasi-indiscutable, à la réunion comme ailleurs les relations s’enveniment.



"Réveil douloureux à Saint-Louis" à la une du Quotidien, avec des familles les pieds dans l’eau et dans la boue. À la Rivière-Saint-Louis les pluies torrentielles du week-end ont fait des ravages dans cette zone déjà touchée par Berguitta.

Société



139 policiers ont mené 39 opérations sur nos routes durant le week-end. Sur 321 véhicules contrôlés, 112 infractions ont été constatées. L’auteur d’un accident matériel a été contrôlé avec un taux d’alcoolémie record de 4,4 grammes d’alcool par litre de sang à Saint-André.



C’est la une du Quotidien, des familles traumatisées à Saint-Louis. Les habitants des quartiers de la Rivière-Saint-Louis et du Tapage se sont réveillées hier matin avec les pieds dans la boue suite aux pluies torrentielles. Une cellule d’aide en mairie a été activée. Les routes sont abimées mais les écoles restent ouvertes. Le maire et ses élus se sont rendus au chevet des sinistrés.

C’est le dossier du JIR, "entre parents et profs, le fossé se creuse". L’école n’est plus respectée par certains parents, selon le rapport Bergé remis dernièrement au gouvernement. La Réunion n’échappe pas à ces difficultés. Un dialogue ouvert, face à l’éloignement constaté entre parents et enseignants. Le rapport suscite la colère des syndicats enseignants, pour qui "les parents s’immiscent de plus en plus dans la pédagogie" et dénoncent une "politique éducative n’étant pas à la hauteur des besoins".





Politique



Le parti d’Huguette Bello, le PLR tire les leçons de Berguitta, dénonçant le manque de prévision de la classe politique réunionnaise face aux intempéries et aux changements climatiques. Le parti plaide pour une autre politique de développement pour la Réunion. L.G Lu 306 fois





