Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 12 août 2019 A la Une du JIR ce lundi, les taux exceptionnellement bas des prêts immobiliers. Le Quotidien consacre sa première page au style vestimentaire des ados, en ces temps de rentrée des classes.

Faits divers



Vendredi, un ex éconduit a, sous prétexte d'une discussion, agressé son ex-compagne à coups de cutter à la gorge. Il s'est infligé des blessures au bras, tentant vraisemblablement de mettre fin à ses jours. L'homme est mis en examen pour viol et tentative d'assassinat, et placé en détention.



Un couple s'est présenté hier au CHOR, présentant des blessures qu'ils ont imputées à une agression. Devant les invraisemblances de leur récit, les gendarmes ont mis à jour leurs mensonges: le couple s'était disputé et battu avant d'aller à l'hôpital.



Société



Le piton de la Fournaise est entré en éruption pour la quatrième fois cette année. La coulée est située sur le flanc est du volcan, dans le secteur des Grandes Pentes. L'enclos est interdit au public.



Le salon Geekali a rencontré un grand succès ce week-end, pour sa seconde édition. Dimanche, un concours de cosplay a réjoui le public, venu nombreux: 10 000 personnes se sont pressées au Geekali.

Economie



La société Bourbon a été placée en redressement judiciaire, la requête de Jacques de Chateauvieux a été acceptée par le tribunal de Marseille. Bourbon échappe ainsi durant 18 mois à ses créanciers: sa dette de 2,7 milliards d'euros est gelée durant cette période.



L'association Le Glaive, qui nettoyait les cours des particuliers et les sites naturels, née de la crise du chikungunya, va être absorbée par la SPL Eden.Sa gestion était critiquée par la chambre régionale des comptes, qui évoquait des cas de piston dans son rapport. Le département assure que les emplois seront préservés.





