Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 11 mai 2020 En ce premier jour du déconfinement, vos journaux y consacrent leur première page: "Déconfinement, acte 1" pour Le Quotidien, et "Déconfinement jour 1, Reprise à haut risque" pour le JIR.

Société



La Réunion n'a pas déploré, ces dernières 24 heures, de nouveau cas de patient Covid-19 autochtone, mais cinq evasan (évacuations sanitaires) ont eu lieu entre samedi et dimanche, en provenance de Mayotte.



Les gendarmes ont effectué les derniers contrôles d'attestation hier, mais se sont montrés bienveillants et pédagogues en ce dernier jour de confinement.







Economie



Les commerces peuvent lever le rideau ce matin, dans des conditions strictes: gel hydro-alcoolique, distanciation physique dans les locaux... les commerçants vont faire face tant bien que mal à cette situation inédite, pour tenter de limiter les pertes économiques de ces deux mois de fermeture forcée.



La CCIR demande que l'effacement des charges soit élargi aux charges fiscales pour l'ensemble des entreprises de La Réunion, et que les restaurants rouvrent plus tôt sur l'île, du fait de sa situation sanitaire plus favorable.