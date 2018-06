Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 11 juin





"Reportage aux portes de la folie", titre le Journal de l'Ile ce lundi, consacrant quatre pages à ce sujet. "Dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres, 1400 Réunionnais sont hospitalisés d'office chaque année. Devant un juge, ils se dévoilent le temps d'une audience. Nous y avons assisté". "Un geste de solidarité pour un meilleur avenir", affiche ce lundi Le Quotidien, alors que seuls 3% des Réunionnais donnent leur sang. "Les donneurs de sang sont trop rares pour assurer une meilleure prise en charge des patients à La Réunion", indique le journal.

Faits-divers "Reportage aux portes de la folie", titre le Journal de l'Ile ce lundi, consacrant quatre pages à ce sujet. "Dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres, 1400 Réunionnais sont hospitalisés d'office chaque année. Devant un juge, ils se dévoilent le temps d'une audience. Nous y avons assisté".

Hier matin, à Sainte-Rose, un randonneur a fait découvert un corps en état de décomposition avancée dans le lit de la Rivière de l'Est. Le cadavre, qui a été hélitreuillé, doit être autopsié.





À Saint-Joseph, la gendarmerie a constaté un débit de boisson illégal dans un commerce de fruits et légumes. Près de 800 bouteilles d'alcool étaient stockées chez le bazardier qui devra comparaître devant la justice.

Société

"L'étonnant transport en commun de Vanessa Miranville", lit-on dans le JIR. La maire de la Possession voudrait faire de ce transport urbain personnalisé le nouveau mode de transport de l'écocité.



Hier matin, à Sainte-Rose, un randonneur a fait découvert un corps en état de décomposition avancée dans le lit de la Rivière de l'Est. Le cadavre, qui a été hélitreuillé, doit être autopsié.À Saint-Joseph, la gendarmerie a constaté un débit de boisson illégal dans un commerce de fruits et légumes. Près de 800 bouteilles d'alcool étaient stockées chez le bazardier qui devra comparaître devant la justice."L'étonnant transport en commun de Vanessa Miranville", lit-on dans le JIR. La maire de la Possession voudrait faire de ce transport urbain personnalisé le nouveau mode de transport de l'écocité.

Près de 500 personnes ont répondu présentes ce samedi au Festilano, qui s'est déroulé à Stella Matutina pour sa troisième édition. "Même sans alcool, un festival peut cartonner. La preuve à Saint-Leu ce week-end", indique le JIR.



Social

Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT en visite sur notre île, a été accueilli ce dimanche par Max Banon, secrétaire général de la CGTR Sud, et les équipes syndicales de la microrégion. N.P Lu 372 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 10 juin [REVUE DE PRESSE] Samedi 9 juin