Revue de presse
Lundi 11 janvier 2021

A la Une du JIR, la rixe entre des candidats de téléréalité et des le maire de Saint-André Joé Bédier: "Le désolant spectacle des anges de la téléréalité". Le Quotidien quant à lui consacre sa première page au CBD: "Ce qu'il faut en penser". Par B.A - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 06:08 | Lu 98 fois

Faits divers



Ce dimanche, une violente altercation s'est produite au restaurant de l'hôtel Créolia à Saint-Denis, entre des candidats de téléréalité et Joé Bédier, maire de Saint-André. Joé Bédier a porté plainte pour violences, 2 "anges" de la télé et un membre de la production de l'émission étaient interpellés et placés en garde à vue au commissariat de Malartic hier, devant lequel un groupe de soutiens à l'édile manifestait.



Quatre appartements ont été détruits par un incendie qui s'est déclaré à Saint-Leu dans la nuit de samedi à dimanche. Le feu a débuté dans un appartement du rez-de-chaussée d'une résidence en bois. Un homme a été grièvement brûlé, et quatre familles ont été relogées par la mairie.













Société



Miel Vert a accueilli 20 fois moins de visiteurs cette année, indique le JIR. La 38ème édition de Miel Vert a reçu 15 000 visiteurs, venus faire honneur au miel réunionnais à la Plaine des Cafres, masqués Covid oblige.



Samedi, la maison Dussac, partie en fumée la semaine dernière, était investie par la fille de celui qui fut son locataire durant 40 ans, rapporte le Quotidien. Valérie Cachera espérait un rassemblement, mais c'est quasi seule qu'elle a défendu l'idée d'une reconstruction à l'identique de la plus ancienne maison de la cité balnéaire, haut lieu du surf sur notre île.



Danila, qui n'est désormais plus qu'une simple dépression résiduelle, ne devrait apporter qu'un peu d'eau sur notre île, dont elle passera au plus près la nuit prochaine. L'espoir que le météore renfloue les nappes phréatiques au plus bas est donc perdu.